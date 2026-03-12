Ni Cabo de Palos ni Conil: la IA revela cuál es el mejor pueblo de España para vivir si estás pensando en jubilarte

España tiene cientos de pueblos, comarcas y pequeñas ciudades que podrían entrar fácilmente en un ranking de sitios con más encanto de todo el mundo para disfrutar del retiro laboral. El buen clima, el coste de vida asequible para un jubilado y la calidad de vida hacen de nuestro país un cóctel perfecto para la jubilación. Pero si nos tuviéramos que quedar con un pueblo, con el mejor pueblo, la IA nos ha dado la respuesta.

Aínsa-Sobrarbe es el pueblo elegido por la inteligencia artificial para un retiro dorado. Ubicado en Aragón, más concretamente en la provincia de Huesca, el municipio surgió tras la fusión de los pueblos de Aínsa y Sobrarbe en 1976. Los argumentos principales en los que la IA se basa para elegir este municipio oscense residen en el espacio natural que rodea al pueblo. Su ubicación, próxima al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, uno de los espacios naturales más famosos de nuestro país, hace de Aínsa un enclave perfecto para aquellos que quieran disfrutar de una jubilación tranquila. Su cercanía a ríos y montes hace de los paseos mañaneros tan típicos de los jubilados un lujo que no se puede disfrutar en casi ningún lado de la Península Ibérica. Su gastronomía es otro de los grandes atractivos turísticos de la región.

Con más de 2.000 habitantes censados según el INE en 2025, Aínsa-Sobrarbe posee el equilibrio perfecto entre la tranquilidad que da un pueblo pequeño y la cantidad necesaria de servicios para vivir el día a día. Aunque, matiza la IA, el hospital más cercano está a 60 km, en Barbastro, por lo que habría que desplazarse para conseguir atención médica especializada.

Al ser el comercio y el turismo sus principales actividades económicas, hace que la vida social de Aínsa-Sobrarbe sea muy dinámica. Sus fiestas patronales, celebradas a finales del verano, hacen que la población se vea sustancialmente aumentada.

Al contrario que los clásicos y costeros destinos de jubilación, Aínsa-Sobrarbe ofrece un modelo de retiro diferente: menos clima de playa, pero más naturaleza pirenaica; menos dinamismo de vida, pero una rutina más pausada; menos aglomeraciones de temporada, pero más relación con la comunidad.