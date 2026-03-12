IA y centros de datos: las claves del crecimiento del sector ‘teleco’ hasta 2029

Los ingresos globales del sector de las telecomunicaciones aumentarán de 1,15 billones de dólares en 2024 a 1,32 billones en 2029, lo que supone un crecimiento anual medio del 2,8%, según el informe Global Telecom Outlook elaborado por PwC. El documento destaca que el crecimiento es moderado, especialmente en un contexto en el que las operadoras de telecomunicaciones están asumiendo grandes inversiones para crear grandes autopistas de información que sirvan para desplegar el 5G y para hacer llegar la fibra óptica a los hogares y a las empresas.

A pesar del incremento global de la facturación de las empresas de telecomunicaciones, el ingreso medio por usuario (ARPU) del sector continuará cayendo a escala global. El ARPU de móvil se reducirá de 6,32 dólares en 2024 a 6,20 dólares en 2029, mientras que el de banda ancha fija se mantiene prácticamente estable, sin superar los 20 dólares por usuario. Esta caída se produce en un contexto donde el tráfico de datos se ha disparado por el auge del vídeo en streaming, los servicios digitales y las aplicaciones de inteligencia artificial (IA).

Según Vanesa González, socia responsable del sector Telecomunicaciones de PwC, «el sector está entrando en un punto de inflexión. Los operadores han creado las autopistas digitales que hoy permiten el uso masivo de datos y servicios inteligentes, pero llevan años sin conseguir capturar ese valor en forma de mayores ingresos por usuario. La llegada de la inteligencia artificial y la aceleración en la construcción de centros de datos suponen una oportunidad real para cambiar esta dinámica».

Y es que según González, «el reto ahora es priorizar inversiones donde la demanda será más intensa, como la interconexión entre centros de datos o la fibra en las grandes urbes; simplificar los modelos de operación, y avanzar hacia un uso de la IA que permita tanto mejorar la eficiencia como crear nuevas fuentes de ingresos».

La oportunidad de IA y los centros de datos

Mientras el ciclo inversor en fibra y 5G entra en una fase de madurez, la expansión de la economía digital y el auge de la IA están impulsando un nuevo “superciclo global de inversión” en centros de datos, computación avanzada y conectividad de alto rendimiento. Las grandes empresas, los proveedores de servicios en la nube a gran escala (hyperscalers) y las administraciones públicas están acelerando el desarrollo de infraestructuras diseñadas para gestionar de forma eficiente la demanda creciente asociada a la inteligencia artificial, lo que exige redes capaces de ofrecer muy baja latencia, mayores capacidades de intercambio de datos entre centros de datos, arquitecturas más densas y resilientes y soluciones de conectividad cada vez más especializadas.

En este contexto, el informe detecta que se abre una oportunidad estratégica para que los operadores de telecomunicaciones recuperen su protagonismo en la cadena de valor digital, siempre que adapten sus modelos operativos e impulsen inversiones selectivas orientadas a cubrir estas nuevas áreas de demanda.

Tendencias del futuro

El Global Telecom Outlook identifica varias tendencias que están marcando la evolución del sector. Una de las más relevantes es el fuerte crecimiento del tráfico de datos, impulsado en gran medida por el uso cada vez más intensivo de aplicaciones de la IA. Pese a ello, este incremento no se está traduciendo en un mayor ingreso por usuario, lo que añade presión sobre unas infraestructuras que deben soportar volúmenes de datos cada vez más exigentes sin que el retorno económico avance en la misma dirección.

El informe también apunta a que la inversión en redes entra en una fase más selectiva. Tras años de despliegues masivos, el desarrollo del 5G se concentrará en aquellos casos de uso donde existe un retorno claro, como las soluciones para empresas, las redes privadas o el network slicing, una de las capacidades más avanzadas del 5G. En paralelo, la extensión de la fibra se orientará hacia áreas con capacidad real de crecimiento empresarial o donde la rentabilidad esté más asegurada.

Además, la IA se consolida como una palanca de eficiencia para los operadores. Su aplicación permite automatizar procesos, anticipar incidencias, planificar mejor las redes y reducir costes operativos, aunque al mismo tiempo exige infraestructuras mucho más avanzadas para absorber el aumento de capacidad y complejidad que genera su propio uso.

Asimismo, la geopolítica emerge como otro factor determinante. Por ejemplo, el informe calcula que el endurecimiento de los aranceles en Estados Unidos (que podrían aumentar de 76.000 millones de dólares en la actualidad a casi 697.000) está elevando los costes de hardware, complicando la cadena de suministro y añadiendo más incertidumbre a las decisiones de inversión de las telecos. La creciente fragmentación del mercado global está acelerando la búsqueda de proveedores diversificados, el refuerzo de las infraestructuras más resilientes y el desarrollo de modelos de nube locales, especialmente en Europa y Oriente Medio, en un contexto mundial en el que la soberanía digital adquiere cada vez más relevancia.