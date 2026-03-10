Está en Valencia y es el más pequeño de España: el pueblo de 100 habitantes y 6 calles que es obligatorio visitar

En pleno corazón de la comarca de Huerta Sur, en la provincia de Valencia, se encuentra el pueblo más pequeño de España. Con apenas 100 habitantes y seis calles, este lugar conserva el encanto de otra época, convirtiéndose en un destino perfecto para quienes buscan tranquilidad y tradición.

A pesar de su reducido tamaño, ofrece una experiencia completa: historia, cultura, naturaleza y gastronomía. Se trata de Llocnou de la Corona, cuyos orígenes del pueblo se remontan al siglo XVII, vinculados a un convento que atrajo a los primeros habitantes.

El pueblo más pequeño de España

#pueblomaspequeño #llocnoudelacorona #comunitatvalenciana #galicia #spain #visitspain ♬ Walking Around – Instrumental Version – Eldar Kedem @galidrone 📏¡EL MÁS PEQUEÑO DE ESPAÑA! ¡Apunta! Este es un pueblo de récord 😌. 🏡Es el pueblo más pequeño de España y uno de los más pequeños de Europa, lo puedes encontrar en Valencia. 🏘️Una pequeña población de menos de 10 calles y 124 habitantes. 📐 Tiene tan sólo 0.0128 km² de extensión. 🏪Para los servicios dependen del pueblo de al lado, al ser tan pequeño no disponen de muchos servicios. Lo único que tienen es una farmacia y una iglesia. 💡Hasta el 2022 este título lo tenía otro pueblo valenciano pero hubo modificaciones de catastro y desde esa fecha paso Llocnou de la Corona a ser el más pequeño. ✍️¿Conocías este pueblo? ¡Cuéntanos!Te leemos⬇️ 📍Llocnou de la Corona, Valencia, España. #valencia

«Municipio situado al sur de la ciudad de Valencia, en terreno llano. Su término municipal es el más pequeño de la provincia y se reduce únicamente al casco urbano. La actual población procede de un convento que se fundó en su lugar en 1676. Al cabo de los años fue abandonado y en torno a él se agruparon algunas casas y barracas para los trabajadores de las tierras, y tal núcleo de población vino a llamarse la Corona. La Iglesia actual, terminada en 1902 sobre el solar de la antigua ermita, está dedicada a la Virgen del Rosario. Celebra su fiesta mayor en el día de Corpus Christi».

Con apenas 0,012 kilómetros cuadrados de superficie, poco más de un centenar de habitantes y sólo seis calles, el pueblo más pequeño de España se encuentra a apenas 15 minutos en coche desde Valencia. Los orígenes de la localidad se remontan al siglo XVII, cuando se formó un núcleo de población alrededor del Convento de la Corona de Cristo (hoy desaparecido).

Aunque con el tiempo la comunidad religiosa desapareció, los habitantes consolidaron un núcleo urbano que hoy destaca por su singularidad y tranquilidad. Hoy en día, uno de los principales atractivos de Llocnou de la Corona es la Iglesia Parroquial de la Virgen del Rosario, cuyo origen se remonta al año 1899. En su interior, alberga un retablo neoclásico que mezcla la sobriedad de la época con la riqueza ornamental que caracteriza a la región valenciana.

Gastronomía

La gastronomía también es un atractivo destacado del pueblo más pequeño de España. Más allá de la paella valenciana, un plato muy típico de la región es el all i pebre, un guiso tradicional de la Albufera que se prepara con anguila y patata, sazonado con ajo, pimentón y almendras. Además, los visitantes pueden disfrutar de otras especialidades como el arroz al horno, cocinado con carne, morcilla y garbanzos, o la fideuà, un plato similar a la paella pero que sustituye el arroz por fideos finos, cocinados con marisco y pescado fresco.

Parque Natural de la Albufera

A pocos kilómetros se encuentra el Parque Natural de la Albufera, uno de los humedales más importantes de la Península Ibérica. Este espacio protegido es hogar de numerosas especies de aves acuáticas, como garzas, flamencos y ánades reales, convirtiéndolo en un destino privilegiado para el avistamiento de fauna. Además, la Albufera es famosa por sus arrozales, que forman parte de la tradición agrícola y gastronómica de la región, siendo la base de la auténtica paella valenciana. Los visitantes pueden recorrer sus canales en barca, disfrutar de rutas de senderismo o cicloturismo y contemplar atardeceres únicos. El parque combina naturaleza, cultura y tradición, ofreciendo una experiencia inolvidable en pleno corazón de Valencia.

Centro de Interpretación Racó de la Olla

El Centro de Interpretación Racó de la Olla es un lugar ideal para conocer la riqueza del Parque Natural de la Albufera. Aunque se puede visitar todo el año, los meses más interesantes son mayo, junio, julio, noviembre, diciembre y enero. Se recomienda llevar prismáticos o catalejo para no perder detalle. El centro cuenta con un área de recepción con exposición sobre la reserva y el parque, una torre-mirador con vistas panorámicas, observatorios de avifauna donde destacan los coloridos flamencos, y una senda interpretativa de 400 metros que permite descubrir especies botánicas adaptadas al entorno Devesa-Albufera. El horario de atención a visitas es de lunes a domingo, de 9:00 a 14:00 h, y la entrada es gratuita con aforo limitado. La visita tiene una duración aproximada de una hora.