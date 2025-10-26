El alcalde imputado que arropó a Sánchez en los fuegos de León tendrá que declarar en abril por corrupción

Mario Rivas, el alcalde socialista de Villablino (León) que arropó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado agosto en su visita a los incendios de esta zona de Castilla y León, está imputado por tráfico de influencias y tendrá que declarar el próximo 27 de abril, según consta en la diligencia de citación a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada investiga a regidor, que continúa ocupando el cargo orgánico de secretario de Transición Justa en la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Castilla y León, por usar el Ayuntamiento que dirige para encargar unos carteles de su ganadería familiar. La citación por presunto tráfico de influencias, un delito considerado de corrupción, ha sido fijada para el 27 de abril a las 10.50 horas.

Precisamente, este domingo el jefe del Ejecutivo y líder de los socialistas, Pedro Sánchez, vuelve a León, en este caso para clausurar la jornada Atrévete a construir Castilla y León junto al secretario general del PSOE en esta comunidad y candidato a presidir la Junta de Castilla y León en las elecciones del próximo año, Carlos Martínez.

Respecto a la imputación de Mario Rivas, OKDIARIO tuvo acceso a la denuncia presentada por un particular y a diversa documentación del caso. Por ejemplo, al albarán de compra de estos carteles, donde aparece el Ayuntamiento de Villablino (León) como cliente, con su propio NIF/CIF, esto es, P2420600E, y como lugar de entrega del pedido realizado a una empresa ubicada en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Asimismo, en la hoja de fabricación de este pedido, reza el Ayuntamiento de Villablino, con fecha de entrega del día 8 de julio de 2021. También puede leerse que este encargo fue «pagado por transferencia», y en las condiciones de pago dice: «Contado por adelantado».

En concreto, en el albarán figuran los dos vinilos (con sus distintas dimensiones) encargados desde el Ayuntamiento de Villablino con el logo de la ganadería familiar del alcalde. El importe de este pedido fue de 277,91 euros. Y la fecha que consta en el albarán es el 9 de julio de 2021.

El hermano, también investigado

Por su parte, la empresa de vinilos señaló que en un principio le solicitaron dos carteles para el Ayuntamiento de Villablino y que posteriormente fueron requeridos para que esa entrega y su facturación fuesen a nombre de Rubén Rivas, hermano del alcalde y también imputado en la causa, según publicó Diario de León. Tras dicho requerimiento, la empresa hizo un nuevo albarán y una nueva factura.

Según la denuncia, se habría cometido un delito de tráfico de influencias por usar el Ayuntamiento para el encargo de estos carteles de la ganadería familiar, fundamentalmente porque se aporta además un correo electrónico, al que también ha tenido acceso OKDIARIO, donde personal del Consistorio de Villablino, desde una cuenta oficial del mismo, se dirige a la empresa de vinilos para enviarle el justificante de ingreso de la «factura proforma».

Albarán del pedido con el CIF/NIF del Ayuntamiento de Villablino (León)

También se adjuntan en este correo «los archivos en vector, pues supongo que os harán falta para realizar el corte», dice el correo. El personal del Ayuntamiento añade como dirección de entrega una vinculada al hermano del alcalde, y traslada a la empresa esta pregunta: «¿En qué fecha enviaríais el trabajo terminado?», recoge el texto.

Junto a ello, cabe reseñar que en la copia de este correo en poder de la empresa, consta escrito a mano lo siguiente: «El cliente dice que tiene que facturarse a nombre de Rubén Rivas», hermano del regidor socialista. Rubén Rivas, que sí ha declarado ya ante la juez a diferencia del propio alcalde de Villablino, manifestó en sede judicial que él realizó y pagó este pedido, si bien en otro momento admitió que le dio el dinero a su hermano Mario, el regidor de Villablino, según informó el periódico decano de la prensa leonesa.