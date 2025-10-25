El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la trama PSOE: «Si miente, irá al juzgado, y si dice la verdad, también». Así lo ha manifestado este sábado en el acto por el Día del Afiliado de Aragón en Zaragoza junto al resto de dirigentes populares en la región.

En el acto también han intervenido el presidente aragonés, Jorge Azcón; la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca; el presidente provincial del PP de Teruel, Joaquín Juste; el presidente provincial del PP de Huesca, Gerardo Oliván; y el presidente provincial del PP de Zaragoza, Ramón Celma.

Sánchez comparecerá el próximo día 30 de octubre para dar explicaciones en la comisión del caso Koldo que se lleva a cabo en el Senado. El líder popular ha recordado que el presidente del Gobierno lleva «meses sin responder a nada» y que, por eso, han tenido «que citarlo en el Senado». «Es la primera vez en la democracia», ha recordado el ex presidente de la Xunta de Galicia.

Durante su comparecencia, Feijóo ha anunciado que van «a hacer todas las preguntas que no le formulan los periodistas a los que le da entrevistas y todas las preguntas que le formularían los periodistas a los que no la entrevistas».

El presidente del PP ha realizado tres reflexiones para señalar por dónde irán las preguntas de su grupo. En primer lugar, ha advertido que «en toda la historia democrática y, en la actualidad, un presidente nunca ha tenido que contestar por más corrupción de la que tendrá que contestar Sánchez».

«Gobierno de corrupción para rato»

Segundo, ha pedido al Ejecutivo «que reconozca» la corrupción. Feijóo ha aludido a la frase de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que en el Senado dijo «que hay Gobierno de corrupción para rato». «Para una vez que no nos miente, hay que agradecérselo», ha ironizado el dirigente popular.

Por último, ha recordado a Sánchez que «si miente en una comisión de investigación, incurre en un delito». «Ante esta advertencia sólo tiene tres opciones: decir la verdad, mentir o ponerse a la defensiva y no responder», ha recalcado el líder de la formación más votada en las últimas elecciones generales. «Si no responde, habrá que finalizar, diciendo: no tengo más preguntas, señoría», ha apostillado.

«Que escoja bien porque no va a huir eternamente», le ha avisado Feijóo, para añadir que «antes o después tendrá que pagar» y «tendrá que irse». «Si miente, irá al juzgado, y si dice la verdad, también», ha advertido Feijóo a Sánchez.

«En Europa siempre se ha respetado a España» por ser uno de los «países más importantes de la tierra» por su «contribución a los valores de Occidente», ha incidido Feijóo. Pero lamenta que ahora «hay dudas sobre la estabilidad de España, su seguridad y su limpieza». «Hay dudas en los intereses que defiende el presidente», ha afeado.

«España tiene que volver a ser sinónimo de confianza», ha espetado. Porque, a ojos de Feijóo, Europa «no puede confundir» al país con el actual Ejecutivo. «España no es su Gobierno, está padeciendo al Ejecutio que tiene actualmente», ha subrayado.

Sánchez, ante el Senado

La portavoz del Grupo Popular en la Cámara Alta, Alicia García, recordó al presidente del Gobierno que tendrá la obligación de decir la verdad so pena de incurrir en un delito penal.

La decisión de los populares después de conocerse el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que apunta a la existencia de una presunta caja B en el seno del PSOE, la senadora pidió poner «luz» y «taquígrafo» y que se den las explicaciones oportunas sobre la procedencia del dinero en efectivo con el que se pagaba a los dirigentes socialistas. En concreto, al que fuera número dos de Sánchez en Ferraz, el ex ministro José Luis Ábalos.

Según recordó García, el jefe del Ejecutivo, al igual que Santos Cerdán, Ábalos y Koldo García, recibieron «dinero en efectivo de sobres del PSOE». La portavoz del PP manifestó: «Si tiene la conciencia tranquila, que muestre los justificantes de todos esos pagos». «Que muestren esos extractos bancarios que acrediten las retiradas en efectivo de las centenares de cuentas que tiene el PSOE», aseguró.

Y, como adelantó OKDIARIO, Feijóo ha confirmado que el PP no descarta llevar al presidente ante los tribunales si incurre en un delito de «falso testimonio» durante su comparecencia en la comisión que investiga la trama corrupta del PSOE en el Senado. Fuentes del entorno del líder popular adelantaron a este medio que no descartan ningún escenario y apuntan a que, en todo caso, dependerá de lo que Sánchez afirme ante los senadores el día 30 de este mes.