La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado que «queda Gobierno de corrupción para rato». Así se ha expresado la también ministra de Trabajo en la sesión de control al Gobierno en el Senado que tiene lugar este martes. Posteriormente, ha tratado de desdecirse, bajo los aplausos ensordecedores de la bancada del PP, afirmando que quería decir «de coalición».

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, le ha recordado que, en el verano, la vicepresidenta del Gobierno dijo que o el PSOE «toma medidas contra la corrupción o será el presidente quien comparezca sin respaldo político». Y más tarde, como ha recordado García, dijo que la corrupción era «una tragedia nacional». Después, «pidió un reseteo de la legislatura». «Han pasado tres meses: ni transparencia, ni medidas, ni reseteo; señora Díaz, quien calla, otorga», ha espetado la portavoz popular.

Y es que la dirigente del PP ha interrogado a Díaz respecto a si «va a seguir sosteniendo» que «el Gobierno es limpio y decente» o si iría a «cumplir su palabra» yéndose del Ejecutivo.

Díaz, después de acusar al PP para esconder la corrupción que salpica al PSOE y, por ende, al Gobierno, se ha dirigido a Alicia García con sumo nerviosismo que ha derivado en un lapsus viral. «Despidieron a ese trabajador, para evitar que le vuelvan a despedir, espero contar con el voto del Partido Popular. Usted que está preocupada por la corrupción. Y señora García, queda Gobierno de Corrupción para rato, sigan así, y no gobernarán jamás», ha espetado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.

Las carcajadas desde la bancada del PP en la Cámara Alta han resultado inevitables, hasta el punto de que el presidente del Senado, el también popular Pedro Rollán, ha tenido que pedir que mantengan las formas. A continuación y una vez hecho el silencio, el senador José Antonio Monago, antes de referirse a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en su turno, ha hecho hincapié en la frase recién pronunciada por Díaz.

«Queda Gobierno de corrupción para rato. Reconozco, señora Robles, que eso no lo va a poder superar», ha afirmado Monago, con suma ironía, en relación con el lapsus de la ministra de Trabajo.

Reacciones al lapsus

El vídeo de Yolanda Díaz confirmando, lapsus mediante, que pertenece a un «Gobierno de corrupción», no ha tardado en convertirse en viral en las redes sociales y desde el Partido Popular no han dudado en interactuar. La diputada popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha compartido el vídeo en su perfil de X, junto a una frase sutil. «Sinceridad no les falta…», ha afirmado en dirección al Gobierno del que forma parte Díaz.

Por su parte, Sergio Sayas, también diputado del PP, ha optado por la misma fórmula, aunque más directo. «Por fin Yolanda Díaz dice la verdad: este gobierno es de corrupción», ha escrito, como respuesta al desliz de la sumarita. Por último, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha incidido en una afirmación de Díaz, segundos antes del lapsus. «Yolanda Díaz diciendo que la frase ‘el dinero público no es de nadie’, es de un dirigente del PP y que ‘queda Gobierno de corrupción para rato’. Uno de los ridículos más espantosos de este legislatura», han escrito en redes.