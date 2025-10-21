Sumar, formación de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha propuesto desplegar un «refuerzo específico de Guardia Civil o Policía Nacional» para evitar que los menores entren en los «eventos taurinos». La iniciativa de la formación magenta señala como ejemplo que, en Aragón, la normativa «prohíbe la participación de menores en determinados actos», a la vez que «permite en otros».

El diputado de Sumar Jorge Pueyo ha presentado una iniciativa en el Congreso para que el Gobierno responda por escrito sobre este tema. Concretamente, interroga al Ejecutivo sobre la «seguridad de las personas menores de edad en eventos taurinos».

El colega del partido de Yolanda Díaz ha recordado que el pasado 27 de septiembre de este año, «una persona menor de edad resultó herida al sufrir una cogida por un toro en el recinto habilitado para el desarrollo de un festejo taurino» que tuvo lugar en el barrio de San León, una zona de la ciudad de Teruel.

«De acuerdo con comentarios realizados en una conocida red social, parece ser que hubo advertencias previas por parte de agentes de la Policía Local para que este y otros menores no estuvieran en la zona de realización de la actividad», ha rememorado en su pregunta parlamentaria.

A ojos de Pueyo, esta situación evidencia un «incumplimiento de la normativa aragonesa sobre eventos taurinos». En este sentido, sin embargo, no aclara si la ley autonómica lo prohíbe o no, porque admite que veta «la participación de menores en determinados actos», pero la «permite en otros».

«Laxitud de intervención»

Además, critica lo que, en su opinión, «deja entrever» que, en este tipo de situaciones, se da una «laxitud de intervención». En ese mismo sentido, trata de justificar que no entren los menores en este tipo de actividades, alegando que «el propio reglamento taurino autonómico faculta a la presidencia de los festejos el desalojo de toda persona que no pueda estar en las zonas de realización».

Por último, Pueyo defiende que se está produciendo «claramente» un «incumplimiento de las Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño de la ONU realizadas a España en 2018 y de la Observación General nº 26, también publicada por este organismo en 2023». Esta última alude directamente a la acción «relativa a los derechos del niño y el medio ambiente, con particular atención al cambio climático».

«Por lo tanto, existe una interpelación directa y reiterada al Gobierno español al respecto de estas cuestiones», concluye el representante aragonés del partido de Yolanda Díaz. Un Ejecutivo, sin embargo, del que forma parte la formación magenta.

Por todo ello, el representante de Sumar propone al Gobierno que el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska evalúe «un refuerzo específico de Guardia Civil o Policía Nacional en eventos taurinos para prevenir o disuadir de la participación irregular de personas menores de edad».

En esa misma línea, interroga al Ejecutivo sobre si «considera que la seguridad de estas personas menores de edad está garantizada en las decenas de convocatorias que se realizan». También duda de si realmente «existen medios técnicos y humanos suficientes» para poder acometer esta prohibición realmente en la práctica.

Por último, se interesa por conocer la «formación específica» de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en relación con la «Convención Internacional sobre Derechos del Niño, sus tratados adicionales y las Observaciones que realiza el Comité de los Derechos del Niño de la ONU».