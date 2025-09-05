El partido antitaurino de Mónica García gastará cerca de 200.000 € en festejos con toros en Cercedilla

El partido de la ministra Mónica García, declarado antitaurino públicamente en múltiples ocasiones, ha apoyado gastar cerca de 200.000 euros para celebrar festejos con toros durante las fiestas patronales de Cercedilla de este año, que se celebran del 5 al 10 de septiembre.

Más Madrid, que ha condenado abiertamente la celebración de festejos taurinos en otros municipios donde no gobiernan, ha decidido en Cercedilla, junto con sus socios del Ejecutivo (Grupo Independiente y PSOE), llevar a sus fiestas encierro de reses y suelta, encierro de vacas, becerradas e incluso bueyadas infantiles y novilladas.

Más Madrid, partido que lidera la titular de Sanidad, Mónica García, entró en el Gobierno de Cercedilla en el mes de marzo. Y lo hizo en un momento crítico para el ayuntamiento que se encuentra sumergido en el proceso de contratación del equipo jurídico para responder a las denuncias presentadas por los vecinos de Camorritos y el Puerto de Navacerrada, que tienen sus viviendas en situación irregular desde 2019, entre ellas, la de la ministra de Sanidad.

Todo esto hace sospechar a los grupos de la oposición de las intenciones de Más Madrid que, en la localidad en la que Mónica García se juega el futuro de su mansión de lujo, «hacen lo contrario a lo que predican».

«Estando dentro del equipo de Gobierno, Más Madrid va a poder controlar la contratación del bufete de abogados que defienda al Ayuntamiento y además tienen acceso directo a toda la documentación a tiempo a real, incluida la relativa al caso del posible desahucio de Mónica García de su chalet», denuncia Vox Cercedilla.

Otra de las incongruencias de Más Madrid Cercedilla es su apoyo a la estación de esquí del Puerto de Navacerrada, votando a favor, y por 2 veces, de renovar la concesión al telesilla más emblemático de la estación: el telesilla de Guarramillas. A nivel nacional, el Gobierno de Pedro Sánchez (del que Más Madrid forma parte dentro de Sumar), impulsó el cierre de tres pistas de la estación tras caducar la concesión de 25 años. El ministerio de Transición Ecológica negó la posibilidad de una nueva concesión y no planteó ninguna otra alternativa.

Hace unos meses, tal y como adelantó OKDIARIO, una trabajadora del Ayuntamiento denunció el presunto abuso de poder y amenazas por parte del alcalde de Cercedilla (del Grupo Independiente) por denunciar internamente irregularidades en el Consistorio. Más Madrid, lejos de condenar lo sucedido, dio la callada por respuesta, a pesar de ser un partido que se ha presentado siempre como defensor de las causas sociales y que lleva el feminismo por bandera.

Toros

En el mes de abril, los encierros taurinos en Parla llegaron a dividir al equipo de Gobierno formado por PSOE y Más Madrid. El Partido Socialista aprobó un contrato para organizar encierros taurinos con una inversión de 36.000 euros. Más Madrid, sus socios de Gobierno, votaron en contra a pesar de que el año pasado no tuvieron tantos reparos en que sí se celebraran los encierros taurinos en el municipio.

En 2024, la discusión sobre los toros acabó dinamitando el pacto de gobierno tripartito de Parla y propició la salida de Podemos-IU del Ejecutivo, dejando en minoría a los concejales de PSOE y Más Madrid.

En Leganés, Más Madrid está recogiendo firmas para pedir al PP la retirada de los eventos taurinos. «En Leganés no queremos que vuelvan los toros. Apostamos por unas fiestas sin maltrato animal, con cultura y respeto. Firma para que la tauromaquia no tenga lugar en nuestra ciudad», anunciaban a través de sus redes sociales.

«A nosotros nos parece muy bien que Más Madrid en Cercedilla apoye los toros, una tradición arraigada en la cultura española y que forma parte de nuestro patrimonio», dice Enrique Pérez, portavoz de Vox Cercedilla. «Sin embargo, creemos que este apoyo a la tauromaquia en nuestro municipio es artificial y lo hacen para poder estar en el equipo de Gobierno y conseguir algo que a nadie nos han contado aún, ni siquiera a sus votantes traicionados», añade.