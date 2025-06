Una trabajadora municipal de Cercedilla, municipio en la sierra norte de Madrid gobernado por el Grupo Independiente (GIC), PSOE y Más Madrid, ha denunciado a su alcalde por presuntas amenazas contra ella. La empleada, tal y como ha relatado a OKDIARIO, se ha ganado la enemistad del regidor, David Martín Molpeceres por denunciar las supuestas irregularidades en las que incurre diariamente el Consistorio de este tripartito de izquierdas. «Te va a ir muy mal si sigues por ese camino», le advirtió al alcalde tras encerrarla en su despacho.

La empleada municipal comunicó las presuntas irregularidades por email al alcalde y secretario del ayuntamiento, pero ante su negativa de respuestas lo hizo también por registro, incluso tuvo que acudir al Pleno de abril a buscar respuestas de manera infructuosa. La trabajadora denuncia la falta de regulación del teletrabajo en el Ayuntamiento. «Cada uno hace lo que le da la gana, algunos vienen y otros no.» Incluso a preguntas de la oposición, el alcalde llegó a afirmar en pleno que tiene acuerdos particulares con cada empleado, pero se niega a hacerlos públicos.

También la trabajadora pedía regular los incentivos por productividad que cobran algunos empleados y otros no. Y lo más sangrante de todo, la falta de control en el uso de claves de acceso personales. Esto último también ha sido denunciado por la oposición, ya que podría tener relación con la presunta filtración de un examen para la oposición de la bolsa de trabajo temporal de administrativos del municipio.

Un escándalo que ya destapó OKDIARIO en noviembre del año pasado y denunciado al mismo tiempo por Vox Cercedilla ante la Guardia Civil. Según la versión de este partido, es posible también que una trabajadora miembro del tribunal y responsable de la custodia de ese examen, tuviera sus claves compartidas, lo que habría generado una brecha de seguridad. Asunto que investiga ya el Juzgado de primera instancia 1 de Villalba.

La trabajadora afeó al alcalde todos estos hechos, y ante su falta de soluciones, posteriormente lo puso en conocimiento de los concejales de la oposición.

«No te va a ir bien»

En el mes de mayo, el concejal de Vox, Enrique Pérez, se acercó a preguntar a esta trabajadora por la situación de sus quejas y denuncias. A los pocos minutos de conversación, tal y como dice la denuncia a la que ha tenido acceso este diario, el alcalde, al escuchar la conversación entre ambos, reprendió a la empleada municipal por estar hablando con el portavoz de Vox y le recriminó que se estuviera ausentando de su lugar de trabajo.

La trabajadora ha comunicado a este periódico que estaba a 10 metros de su mesa de trabajo. Después, el alcalde le pidió que acudiera a su despacho y allí, según la versión de la empleada y del portavoz de Vox, presente cuando ocurrieron los hechos, David Molpeceres comenzó a gritarla y a amenazarla: «como sigas con esa actitud no te va a ir bien», le advirtió.

La funcionaria ha relatado que, tras ello, sufrió una crisis de miedo y ansiedad. La conversación fue tan tensa que después de lo ocurrido tuvo que ir al médico y ahora mismo se encuentra de baja médica.

El portavoz de Vox, Enrique Pérez, también va a denunciar los hechos ante la Guardia Civil por haber sido testigo de lo ocurrido. «Yo estaba delante y abrí la puerta de su despacho cuando comencé a escuchar los gritos. Le pedí que no hablara así a la trabajadora y me quiso cerrar la puerta en las narices, pero puse el pie para impedirlo». «Esto es un abuso de poder en toda regla y no se puede permitir, esta actitud es propia de un matón de discotecas y no de un alcalde.» «Pero esto es la hipocresía de la izquierda. Vemos a Ábalos como criticaba la prostitución y ahora son los primeros que la consumen,» dice el portavoz del partido conservador.

Y añade, «con Íñigo Errejón vimos lo mismo, como presumían de ser los defensores de las mujeres y luego las acosaban. También con Monedero. Y ahora este señor, que es un machista que se pone muy digno el 8M aunque luego no aparezca por el acto que él mismo organiza, y ahora le vemos como maltrata a las mujeres y siempre con el inestimable y fiel apoyo de PSOE y Más Madrid,» dice Enrique Pérez.

No es la primera vez que el alcalde pierde los papeles con gente que trabaja en el Ayuntamiento. Ya ocurrió hace tiempo con Ana Puyal, portavoz de Juntos por Cercedilla. Durante un pleno, Puyal denunció que Molpeceres mantenía una actitud machista contra ella por interrumpirla constantemente y gritarla en las Comisiones: «¡Ana, que te calles coño!,» le llegó a decir una vez mientras le hablaba en tono despectivo.