La Guardia Civil incauta 2.500 prendas de ropa falsas que se vendían en tiendas de Can Picafort

La Guardia Civil ha incautado un total de 2.506 prendas falsificadas que se vendían en establecimientos comerciales de la localidad de Can Picafort, Santa Margalida (Mallorca). A raíz de esto, la Benemérita está investigando a dos personas que podrían haber incurrido en un delito contra la propiedad industrial.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 18 de agosto cuando la patrulla de la Guardia Civil de Fiscal y de Fronteras de Pollença realizó una inspección de varios establecimientos, en colaboración con representantes legales de reconocidas marcas deportivas.

Dichas marcas aseguran que continuamente se están utilizando, tanto sus nombres comerciales como sus logotipos para vender productos sin ningún tipo de licencia comercial y con carencia total de calidad exigida, con lo que se produce un doble perjuicio a las referidas marcas, el económico y el prestigio de las mismas, además de la competencia desleal a otros establecimiento de la zona con el consiguiente perjuicio económico.

De esta manera, tras formalizar las pertinentes denuncias por parte de los representantes legales, se procedió a inspeccionar dos locales situados en la localidad de Can Picafort, con el resultado de la intervención de 2.506 prendas falsificadas, con un valor aproximado de 50.000 euros e investigado a dos personas como responsables de un presunto delito contra la propiedad industrial.

No se descartan nuevos investigados al quedar abierta las actuaciones en busca de más responsables en la cadena de distribución de los productos falsificados.