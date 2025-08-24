Un ataque ucraniano con drones desata un incendio en la central nuclear de Kursk (Rusia)

Las fuerzas ucranianas han intensificado sus ataques con drones contra territorio ruso, alcanzando esta madrugada objetivos críticos como la central nuclear de Kursk y la terminal gasística de Novatek en Ust-Luga, en un escalada sin precedentes del conflicto.

Las autoridades rusas de la central nuclear de Kursk han confirmado un grave incidente ocurrido a las 00:26 horas de este domingo, cuando un dron ucraniano derribado por la defensa aérea rusa impactó contra un transformador auxiliar de la planta, provocando un incendio que tuvo que ser sofocado por los bomberos.

El ataque, que no ha causado víctimas mortales ni heridos, ha provocado daños significativos en varias unidades de la central nuclear. La unidad tres ha visto reducida su capacidad al 50%, mientras que las unidades uno y dos operan sin generar energía. La unidad cuatro se encuentra en mantenimiento programado, según han informado las autoridades rusas a través de sus redes sociales.

Pese a la gravedad del incidente, las autoridades rusas han asegurado que los niveles de radiación en la zona y sus alrededores permanecen en «valores naturales», descartando así cualquier fuga radiactiva.

Paralelamente, otra instalación estratégica rusa ha sido objetivo de los drones ucranianos. La terminal del gigante gasístico Novatek en Ust-Luga, región de Leningrado, también ha sufrido un incendio tras el impacto de los restos de una decena de aeronaves no tripuladas ucranianas.

El gobernador regional, Alexander Drozdenko, ha confirmado el siniestro a través de sus redes sociales, indicando que «los bomberos y el Ministerio de Situaciones de Emergencia trabajan para extinguir el incendio, que no ha dejado víctimas».

La terminal de Ust-Luga es una infraestructura crítica para el sector energético ruso, especializada en el trasbordo y fraccionamiento de condensado de gas. Ubicada en el puerto permanente de Ust-Luga, en el Mar Báltico, esta instalación transforma el condensado de gas estable en diversos productos como nafta ligera y pesada, combustible para aviones, fuel oil y gasóleo.

Este doble ataque forma parte de una ofensiva ucraniana más amplia que ha sacudido territorio ruso durante la jornada del sábado. Los sistemas de defensa aérea rusos interceptaron y destruyeron un total de 57 vehículos aéreos no tripulados procedentes de Ucrania sobre diversas regiones del país.

Las autoridades rusas han logrado controlar ambos incendios sin registrar víctimas, pero los daños materiales evidencian la capacidad de los drones ucranianos para penetrar las defensas rusas y alcanzar objetivos estratégicos en el corazón del territorio enemigo.