Trump critica la política de Biden en Ucrania y anima a Zelenski a atacar Rusia: «Sólo así puede ganar»

Donald Trump ha cargado contra el ex presidente demócrata Joe Biden por su gestión ante la guerra entre Rusia y Ucrania. El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha afirmado este jueves que es «imposible» que Kiev gane si no puede atacar en territorio ruso. En redes sociales, Trump ha acusado a Biden de ser «corrupto e incompetente» por limitar a Ucrania a la defensa: «No les dejó contraatacar, sólo defenderse. ¿Cómo ha resultado?», ha escrito Trump en redes sociales.

El republicano ha acompañado su mensaje con un montaje en el que aparece tocando el pecho del presidente de Rusia Vladímir Putin, emulando una histórica imagen de Richard Nixon frente al dirigente de la Unión Soviética durante la Guerra Fría Nikita Khrushchev.

«Es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar un país invasor. Es como un gran equipo deportivo que tiene una defensa fantástica, pero no se le permite atacar. ¡No hay posibilidad de ganar! Es lo mismo con Ucrania y Rusia. El corrupto e incompetente Joe Biden no dejó que Ucrania contraatacara, sólo que se defendiera. ¿Cómo funcionó eso? En cualquier caso, esta es una guerra que jamás habría ocurrido si yo fuera presidente: ¡Cero posibilidades! ¡Se avecinan tiempos interesantes! Presidente DJT», ha destacado Donald Trump en redes sociales este jueves sobre la guerra entre Rusia y Ucrania.

Trump se ha pronunciado así después de que trascendiera que, durante una llamada telefónica en julio, preguntase de forma directa a Volodímir Zelenski si las fuerzas ucranianas estaban en condiciones de atacar Moscú.

Además, estas declaraciones se han producido después de que el presidente de Ucrania y los líderes europeos visitaran la Casa Blanca el pasado 18 de agosto para abordar la guerra de Ucrania. Entonces, Trump tuvo una reunión bilateral con Zelenski mucho más distendida que la del pasado 28 de febrero, en la que echó a Zelenski de la Casa Blanca.

Entre otros asuntos, Trump anunció el lunes que preparaba una reunión entre Putin y Zelenski. Sin embargo, el presidente ucraniano ha reconocido que es imposible que ceda todo el territorio que demanda Putin para poner fin a la guerra. Mientras, ha solicitado garantías de seguridad a Washington y Bruselas para evitar más ataques de Putin.

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, también se ha referido este jueves al tono más relajado de la cita de agosto. Vance relató en un acto público que bromeó con Zelenski en el Despacho Oval para rebajar la tensión tras sus choques anteriores: «El presidente Zelenski entró en el Despacho Oval. Estaba charlando con él, con el presidente y con algunos miembros de la delegación ucraniana de alto rango. Le dije: ‘Señor presidente, si se porta bien, no diré nada’, y él solo rió un poco. Fue una buena forma de romper el hielo». Con estas declaraciones, Trump vuelve a marcar perfil propio en política exterior y a insistir en que, bajo su presidencia, la invasión rusa de Ucrania «nunca habría ocurrido».