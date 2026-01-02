Trump amenaza a Irán con intervenir si «asesina a manifestantes pacíficos»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este viernes al régimen iraní después de que al menos seis personas, incluido un agente de seguridad, perdieran la vida en los violentos enfrentamientos registrados durante el quinto día consecutivo de protestas en diversas ciudades del país. «Si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate», ha declarado Trump a través de Truth Social, su plataforma personal en redes sociales donde también ha dicho que «estamos listos y preparados para actuar».

Esta amenaza llega después de que miles de iraníes salieran a las calles este jueves en varias ciudades del país para expresar su indignación ante el dramático deterioro de la situación económica. La crisis se ha agravado con caídas históricas del rial, la moneda local, una profunda crisis energética y una alarmante escasez de agua que afecta a millones de ciudadanos.

Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad han dejado un saldo provisional de seis fallecidos, entre ellos un agente, además de decenas de detenidos y heridos.

El colapso del nivel de vida de millones de iraníes se produce en un contexto de recrudecimiento de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. En los últimos días, Trump ha vuelto a advertir a Teherán contra cualquier intento de reactivar su programa nuclear, amenazando con nuevos bombardeos similares a los ejecutados en junio pasado junto a Israel, operaciones que causaron alrededor de mil víctimas mortales.

La combinación de presión económica internacional, crisis interna y represión de las protestas coloca al régimen iraní en una situación cada vez más delicada, mientras la administración Trump deja claro que no permanecerá impasible ante una posible escalada de violencia contra la población civil.