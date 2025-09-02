Trump anuncia que EEUU ha atacado un barco venezolano cargado de droga y que han muerto 11 personas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compareció ante los medios de comunicación para hacer anuncios sobre Venezuela y para desmentir categóricamente los rumores que se difundieron en los últimos días sobre su deterioro en su estado de salud. Algunas informaciones incluso se atrevían a hablar de su muerte. Además, en su comparecencia Trump anunció el ataque de las tropas estadounidenses a un barco de Venezuela que iba cargado de droga.

La operación de las tropas norteamericanas han dejado 11 muertos, según confirmó el propio Trump en su cuenta de Truth Social, donde acusó al presidente Nicolás Maduro de practicar «terrorismo».

El presidente de Estados Unidos reveló que las fuerzas armadas de su país eliminaron a 11 integrantes de la organización Tren de Aragua durante un «ataque cinético» contra «narcoterroristas» en aguas del Caribe.

Durante la intervención ante la prensa, el presidente norteamericano sorprendió a todos al revelar que fuerzas estadounidenses habían disparado contra un barco procedente de Venezuela que transportaba drogas.

«Tenemos una gran cantidad de drogas entrando en nuestro país, que llevan entrando desde hace mucho tiempo. Y estas procedían de Venezuela», aseguró Donald Trump ante los periodistas que atendían su comparecencia en el Despacho Oval.

«Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos», dijo el presidente antes de añadir que han detectado mucha droga y «estas proceden de Venezuela».

Trump elogió al «increíble» jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, quien lo puso al tanto del ataque contra el supuesto navío venezolano, un movimiento confirmado poco después por el secretario de Estado, Marco Rubio.

«Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo eliminamos el barco», sentenció Trump.

Trump zanja los rumores sobre su salud

Por otra parte, Donald Trump cortó los rumores de raíz calificando esas informaciones de «locura». «Hice muchas ruedas de prensa la semana pasada. No hice más y ya dijeron que me pasaba algo».

Trump criticó la doble vara de medir de la prensa por cómo abordaban los medios a su predecesor en el cargo, Joe Biden, y cómo le trata a él: «Biden nunca hacía nada y nadie le preguntaba».

«Noticias falsas, los medios tienen muy poca credibilidad», afirmó Trump en sus redes sociales tras pasar unos días en su club de golf: «Un fin de semana largo, con el festivo del lunes».