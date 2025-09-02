En un hecho que combina lo absurdo y las tensiones políticas que caracterizan al narcorégimen de Venezuela, el reconocido actor británico Michael Palin, célebre por su trabajo con los Monty Python fue retenido durante siete horas por las milicias chavistas mientras filmaba un documental en Caracas.

Los hechos, recientes, se han conocido cuando el actor los ha contado en una entrevista sobre el libro en el que lo relata, de inminente aparición. Tras buscar su nombre en internet, los chavistas descubrieron que se trataba de la figura icónica de la comedia británica y terminaron pidiéndole autógrafos y fotografías.

El incidente comenzó cuando Michael Palin, de 82 años, se encontraba en Venezuela trabajando en un documental titulado Michael Palin in Venezuela para la cadena británica Channel 5.

Según relató él mismo a The Telegraph, el episodio ocurrió mientras filmaba junto a una estatua del fallecido presidente Hugo Chávez, icono central del chavismo. Los milicianos, civiles armados que forman parte de la Milicia Bolivariana, un componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), lo abordaron bajo la sospecha de que su actividad podría ser considerada subversiva.

La Milicia, creada por Chávez en 2009 y formalmente integrada a la FANB en 2020, tiene como objetivo, según dice ella, contribuir al «orden interno» mediante tareas de vigilancia y patrulla en espacios públicos: en realidad, son unas milicias chavistas represivas.

El actor Michael Palin ha descrito la situación con las milicias chavistas como «ridícula» pero no exenta de tensión. Durante siete horas, fue interrogado por los milicianos, quienes inicialmente desconocían su identidad. La retención se resolvió de manera inesperada: al buscar su nombre en internet, los milicianos descubrieron que se trataba de una figura icónica de la comedia británica, conocida por sketches como el fish-slapping dance de Monty Python.

Ello dio pie a un giro surrealista: los integrantes de las milicias chavistas terminaron pidiéndole autógrafos y fotografías y culpándose por el malentendido: Michael Palin, con su característico sentido del humor, decidió continuar con el rodaje del documental, que se estrenará en Reino Unido a finales de septiembre de 2025.

Este incidente ocurre con el chavismo intensificando su represión ante protestas opositoras y críticas internacionales por irregularidades electorales. Además la movilización de 4,5 millones de milicianos en agosto de 2025, ordenada por Maduro en respuesta a la presencia de destructores estadounidenses en aguas cercanas, evidencia la retórica belicista que utiliza el régimen para justificar el fortalecimiento de estos grupos.