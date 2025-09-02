Woody Allen confiesa que quiere rodar con Trump: «Es un actor excelente»

El cuatro veces ganador del Oscar Woody Allen ha asegurado que «fue un placer trabajar con Donald Trump en su película de 1998 Celebrity», y ha añadido que estaría feliz de trabajar con el presidente nuevamente si se le diera la oportunidad.

Ha sido durante una reciente aparición en el podcast Club Random de Bill Maher donde Woody Allen ha dicho que trabajaría encantado con Trump en una próxima película.

«Soy de los pocos que puede decir que dirigió a Trump. Yo lo dirigí en Celebrity», recordó Allen. «Fue un placer trabajar con él y era un actor excelente. Era muy educado, daba en el clavo, hacía todo correctamente y tenía un don para el espectáculo. Podría dirigirlo ahora. Si me dejara dirigirlo ahora que es presidente, creo que podría hacer maravillas».

El propio Trump se ha hecho eco en su red social de esas declaraciones de cineasta.

La revista Variety recuerda que Trump se interpretó brevemente a sí mismo en la comedia dramática coral de Allen Celebrity. Durante la escena que protagoniza el magnate, una reportera famosa lo entrevista sobre sus últimos proyectos inmobiliarios. En un inusual gesto de autocrítica, Trump le dice: «Bueno, estoy trabajando en la compra de la Catedral de San Patricio. Quizás demoliéndola un poco y construyendo un edificio muy, muy alto y hermoso».

En el podcast, Woody Allen admite que votó por Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024 y que está en desacuerdo con Trump en «el 99%» de los temas, «no en todo», pero también asegura que como actor era «muy bueno» y tenía una «cualidad carismática» al ponerse frente a la cámara.

Sigue hablando Allen sobre Trump y dice que le extraña que haya querido dedicarse a la política: «Me sorprende que quisiera dedicarse a la política. La política no es más que dolores de cabeza, decisiones cruciales y agonía. Era un tipo al que veía en los partidos de los Knicks; le gustaba jugar al golf, ser juez de concursos de belleza y hacer cosas divertidas y relajantes. No entiendo por qué alguien querría de repente tener que lidiar con los problemas de la política».

«Era un placer trabajar con él, muy profesional y muy educado con todos. Me gustaría dirigirlo ahora como presidente y que me dejaran tomar las decisiones. Pero eso no va a suceder».

Películas en las que aparece Donald Trump

Donald Trump ha aparecido en varias películas y series, principalmente interpretándose a sí mismo en cameos.