Los aranceles que ha impuesto definitivamente el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, a la Unión Europea (UE) afectarán especialmente a las comunidades autónomas de Madrid, Extremadura y Cataluña, según ha explicado Funcas en un encuentro con prensa al que ha acudido OKDIARIO. Esto se debe a que sectores como el agroalimentario o el farmacéutico tienen un gran peso en estas regiones.

En términos generales, Funcas considera «que el impacto es relativamente reducido» en España, sobre todo «en comparación con otros países europeos». Esto se debe a que «las exportaciones españolas hacia EEUU representan aproximadamente el 5% del total, y esto es la mitad de un país como Alemania, por ejemplo».

No obstante, los analistas destacan que, pese a que en términos globales los aranceles casi no van a afectar, «en algunos sectores el impacto puede ser significativo». «De manera directa», los aranceles de Trump van a hacer mucho daño al «sector agroalimentario».

«Esto puede influir en algunas comunidades como Extremadura, donde hay una fuerte dependencia de ese sector, que además es exitoso», ha explicado la entidad. Así, Funcas recuerda que en el año 2018, es decir, «en el primer mandato del presidente Trump», la región ya sufrió los efectos de las tarifas, «concretamente en torno a la aceituna».

«Lo que ocurrió es que el impacto fue significativo en el corto plazo, los dos primeros años, pero rápidamente se recompuso la cadena de valor en cierto modo. Y esas exportaciones, que no fluían hacia EEUU, se enviaban a otros destinos y, finalmente, se recuperó el nivel de exportaciones dos años más tarde», ha explicado.

Por otro lado, otro «sector perjudicado» va a ser «la farmacia, de manera muy compleja». Esto se debe a que «el sector farmacéutico, en parte, es un sector que aporta suministro a la industria de EEUU». Para los analistas, esto demuestra, precisamente, «la contradicción de la política nacional de EEUU, que no discrimina entre productos» a la hora de imponer los aranceles. Unos aranceles que son «horizontales y, por tanto, pueden perjudicar su propia industria».

«Con el tiempo, esta industria puede verse perjudicada por la política arancelaria, con una distribución distinta en diferentes territorios, tal vez más fuerte en Madrid, que tiene otros motores de crecimiento, o Cataluña», ha alertado Funcas.

Además de lo anterior, pero ya de forma indirecta, otro sector que se va a ver afectado por los aranceles de Trump es el del automóvil: «No exportamos prácticamente automóviles a EEUU. Es irrelevante, irrisorio, el monto de exportaciones. Pero sí indirectamente puede afectar, mediante la industria de componentes hacia otros países europeos, que sí que exportan a Estados Unidos».

Es decir, en tanto que otros países puedan reducir la fabricación de vehículos por los mayores costes a causa de los aranceles de EEUU, España puede verse afectada al vender menos componentes automovilísticos. Un sector que se vería afectado de forma indirecta y que se sumaría al impacto que va a sufrir el agroalimentario y el farmacéutico.