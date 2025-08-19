Trump no enviará tropas estadounidenses a Ucrania pero se abre a brindar seguridad aérea

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha descartado este martes 19 de agosto el despliegue de tropas estadounidenses sobre el terreno para proteger Ucrania dentro de un acuerdo de paz con Rusia. Trump ha destacado que Estados Unidos podría ayudar de otras maneras, incluyendo apoyo aéreo: «Bueno, tienen mi garantía, y soy el presidente, de que no habrá tropas sobre el terreno». «Estamos dispuestos a ayudarlos con ciertas cosas, especialmente, probablemente por aire, porque nadie tiene el tipo de recursos que nosotros tenemos», ha destacado Trump en referencia sin mencionarlos de forma directa a los sistemas de vigilancia por satélite.

En referencia a Francia, Alemania y Reino Unido, Trump ha destacado que «quieren tener tropas sobre el terreno» en Ucrania. En este sentido, Donald Trump ha afirmado que las naciones europeas «van a adelantar la ofensiva».

Trump también ha destacado que «Ucrania recibirá mucho territorio» al ser preguntado sobre las negociaciones territoriales, pero no ha aclarado a qué se refería de forma exacta. Trump ha expresado optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre Kiev y Moscú. Trump ha destacado que cree que Vladímir Putin está «cansado».

«Espero que el presidente Putin se comporte bien. Y si no, la situación será complicada», ha destacado Trump. Francia, Reino Unido y otros aliados europeos liderarán una «fuerza de reasentamiento» con «varios miles» de soldados sobre el terreno en Ucrania en caso de que se alcance un acuerdo.

Donald Trump ha ofrecido este martes 19 de agosto por la mañana una amplia entrevista en el espacio de la cadena Fox News Fox & Friends después de la cumbre en la Casa Blanca de este lunes 18 de agosto. Recibió al presidente de Ucrania Volodímir Zelenski y los líderes europeos y de la OTAN. La citada reunión de alto nivel siguió a un encuentro entre Trump y Vladímir Putin el pasado viernes 15 de agosto en Anchorage (Alaska). Trump consiguió que Putin y Zelenski se reúnan en un encuentro, al que posteriormente se unirá el propio Trump en una reunión trilateral. Se espera que la cita se celebre a finales de agosto. El Kremlin ha propuesto que tenga lugar en Moscú.

Durante la entrevista, Donald Trump también ha criticado de forma dura Ucrania «por enfrentarse a una nación diez veces más grande». En este sentido, Trump ha destacado que «Rusia es una nación militarmente poderosa. Les guste o no, es una nación poderosa. Es una nación mucho más grande», ha recordado el presidente de Estados Unidos.

Trump también ha criticado a los ex presidentes demócratas Joe Biden y Barack Obama. Trump ha recordado que la actual guerra, que comenzó en febrero de 2022, «la inició Joe Biden» y ha afirmado que Obama «entregó Crimea» en «uno de los negocios inmobiliarios más absurdos».

Kaja Kallas, vicepresidenta de la Comisión Europea, ha declarado que la Unión Europea contribuirá a garantizar la seguridad de Ucrania mediante el entrenamiento de soldados ucranianos y el fortalecimiento de las fuerzas armadas y la industria de defensa del país.

Los jefes de Estado Mayor de los 32 países miembros de la OTAN se reunirán por videoconferencia este miércoles 20 de agosto para debatir la situación en Ucrania.

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio liderará un grupo con Ucrania y Europa para diseñar una propuesta detallada de garantías de seguridad para Ucrania, que involucrará a la fuerza aérea estadounidense, en los próximos días.