Reunión entre Trump y Zelenski en directo hoy: última hora de la visita tras el encuentro con Putin

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski visita este lunes 18 de agosto la Casa Blanca para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump y el vicepresidente J. D. Vance. El encuentro, que también cuenta con la participación de dirigentes europeos y de la OTAN, tiene como objetivo principal explorar alternativas diplomáticas que permitan poner fin al conflicto bélico con Rusia.

Esta reunión marca el regreso de Zelenski al Despacho Oval tras seis meses desde su último encuentro con la administración Trump-Vance, el cual estuvo marcado por las formas humillantes con las que Trump trató al presidente ucraniano.

Trump convocó la reunión del lunes tras su cumbre con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska el viernes 15 de agosto, donde el líder ruso rechazó un alto el fuego y pidió a Ucrania que cediera territorios en el este del país a cambio de una congelación del frente en otras zonas.

Zelenski ahora enfrenta otro gran desafío: intentar conservar el apoyo de Trump a la defensa de su país contra Rusia sin aceptar las propuestas territoriales de Moscú para poner fin a la guerra.

La anterior reunión entre Trump y Zelenski en la Casa Blanca fracasó debido a la exigencia del líder ucraniano de sólidas garantías de seguridad en cualquier acuerdo de paz, lo que contribuyó a que se le pidiera su salida.

La administración Trump ha expresado recientemente su apoyo a las garantías de seguridad. Sin embargo, Rusia ha presentado amplias demandas territoriales, incluyendo reclamos sobre territorios que no ha podido conquistar militarmente.

Desde su encuentro con Putin en Alaska, Trump también ha dado marcha atrás en su amenaza de que Rusia acepte un alto el fuego inmediato o se enfrente a sanciones económicas más severas. Esto acerca al presidente estadounidense a la visión de Moscú de que la lucha continúe hasta que se negocie una paz plena.