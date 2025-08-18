Reunión entre Trump y Zelenski en directo hoy: última hora de la visita tras el encuentro con Putin
Zelenski y los europeos han preparado la reunión para evitar el desastre del 28 de febrero cuando Trump echó al ucraniano
El presidente ucraniano Volodímir Zelenski visita este lunes 18 de agosto la Casa Blanca para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump y el vicepresidente J. D. Vance. El encuentro, que también cuenta con la participación de dirigentes europeos y de la OTAN, tiene como objetivo principal explorar alternativas diplomáticas que permitan poner fin al conflicto bélico con Rusia.
Esta reunión marca el regreso de Zelenski al Despacho Oval tras seis meses desde su último encuentro con la administración Trump-Vance, el cual estuvo marcado por las formas humillantes con las que Trump trató al presidente ucraniano.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, regresa al despacho oval este lunes, seis meses después de su enfrentamiento televisado con el presidente Trump y el vicepresidente J. D. Vance.
Trump convocó la reunión del lunes tras su cumbre con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska el viernes 15 de agosto, donde el líder ruso rechazó un alto el fuego y pidió a Ucrania que cediera territorios en el este del país a cambio de una congelación del frente en otras zonas.
Zelenski ahora enfrenta otro gran desafío: intentar conservar el apoyo de Trump a la defensa de su país contra Rusia sin aceptar las propuestas territoriales de Moscú para poner fin a la guerra.
La anterior reunión entre Trump y Zelenski en la Casa Blanca fracasó debido a la exigencia del líder ucraniano de sólidas garantías de seguridad en cualquier acuerdo de paz, lo que contribuyó a que se le pidiera su salida.
La administración Trump ha expresado recientemente su apoyo a las garantías de seguridad. Sin embargo, Rusia ha presentado amplias demandas territoriales, incluyendo reclamos sobre territorios que no ha podido conquistar militarmente.
Desde su encuentro con Putin en Alaska, Trump también ha dado marcha atrás en su amenaza de que Rusia acepte un alto el fuego inmediato o se enfrente a sanciones económicas más severas. Esto acerca al presidente estadounidense a la visión de Moscú de que la lucha continúe hasta que se negocie una paz plena.
¿Qué ha cambiado desde febrero?
Trump ha aceptado apoyar las garantías de seguridad que ha pedido Zelenski. Además, ha abandona la idea de sancionar a Rusia con castigos económicos.
¿Qué quiere Putin?
Entre otras concesiones, quiere que Ucrania acepte formalmente la anexión de Crimea (ocupada por Rusia desde 2014) y de las regiones parcialmente controladas por Moscú desde 2022.
Para Putin, este reconocimiento no sólo legitima la expansión territorial de Rusia, sino que también actúa como garantía de que el conflicto no se reanudará sobre esos territorios.
Llega Meloni
La primera ministra de Italia Giorgia Meloni llega a la Casa Blanca. Después llegan el presidente de Francia Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz.
Zelenski: «Necesitamos paz»
El presidente de Ucrania antes de llegar a la Casa Blanca publica un mensaje en redes sociales, en el que recuerda que «necesitamos paz»
Our main goal is a reliable and lasting peace for Ukraine and for the whole of Europe. And it is important that the momentum of all our meetings lead to precisely this result. We understand that we shouldn’t expect Putin to voluntarily abandon aggression and new attempts at… pic.twitter.com/lSlBPJNKZo
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025
Bronca en la Casa Blanca
Aquí se puede ver la bronca de Trump a Zelenski en la Casa Blanca el pasado 28 de febrero.
¿Qué ocurrió cuando Trump echó a Zelenski?
El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski estuvo en el Despacho Oval el pasado 28 de febrero. Entonces, Trump le echó. Zelenski había llegado a Washington para asegurar el apoyo continuo de Estados Unidos en su campaña contra Putin.
En cambio, recibió una reprimenda pública por parte del presidente Trump y su vicepresidente, J.D. Vance.
Millones de personas vieron por televisión, la reunión. Trump dijo que Ucrania estaba «en serios problemas» y le dijo a su presidente que «no tenía cartas». Zelenski respondió que no estaba jugando a las cartas.
Vance acusó a Zelenski de ser desagradecido y lo llamó «irrespetuoso».
Putin habla on India, Brasil y Sudáfrica
Putin habla con los líderes de India, Brasil y Sudáfrica para analizar los resultados de las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos en Alaska. Las conversaciones se han producido horas antes de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegara a la Casa Blanca para reunirse con el presidente Trump.
También conversó con aliados clave, incluyendo líderes de Asia Central y el bielorruso Alexander Lukashenko, en una serie de llamadas el lunes y el domingo.
Starmer llega a la Casa Blanca
El primer ministro británico Keir Starmer ha llegado a la Casa Blanca después de Mark Rutte y Ursula von der Leyen.
Mark Rutte, el primero en llegar
Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ha sido el primero en llegar a la Casa Blanca. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, le sigue de cerca.
Zelenski llevará un traje militar
Zelenski usará un traje militar, según el diseñador.
Volodímir Zelenski usará un traje militar en su reunión con Donald Trump, según declaró su asesora Elvira Gasanova.
Esta vez, el presidente [Zelensky] vestirá traje», afirmó, aunque añadió que «el estilo mantiene una clave militar con el mismo simbolismo: él es el Jefe de Estado, que está en guerra».
La Casa Blanca le pide a Zelenski que lleve traje
La Casa Blanca ha solicitado que Volodímir Zelenski vista traje y corbata durante su reunión en el despacho oval con Donald Trump, según informes.
Se le ha pedido al presidente ucraniano que se arregle después de que su uniforme militar informal se convirtiera en un punto álgido en la reunión de febrero, que terminó en una discusión a gritos.
Esta vez, la Casa Blanca ha solicitado que Zelenski vista traje y corbata para reunirse con el presidente, según informaron fuentes al Wall Street Journal.
Aún no está claro qué ropa usará Zelensky, aunque se ha informado que podría llegar a un acuerdo y usar una chaqueta oscura sobre una camiseta negra, la misma que usó en el funeral del papa Francisco.
Reunión de Trump con Zelenski, en directo
Este lunes 18 de agosto de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, para una reunión clave en el marco de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra que continúa desde 2022.
Todos líderes europeos han llegado