Zelenski recuerda que es constitucionalmente «imposible» ceder territorio, pero ya no cierra la puerta

La reunión del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, y varios líderes europeos, espera marcar un momento clave en las negociaciones para resolver la crisis ucraniana. A pesar de que muchos dudan de las intenciones reales del líder ruso, Vladímir Putin.

Durante el encuentro, Zelenski expresó una postura más flexible respecto a la posibilidad de negociar con Putin sobre cesiones territoriales, un tema que hasta ahora había sido un punto de fricción innegociable para Ucrania. A pesar de que Zelenski recordó que la constitución de Ucrania hace que ceder tierras sea «imposible».

En un comunicado posterior a la reunión, Zelenski destacó que las conversaciones con Trump fueron «constructivas» y «específicas», subrayando la importancia de las garantías de seguridad para Ucrania como un pilar fundamental para cualquier acuerdo de paz.

El presidente ucraniano no descartó la posibilidad de discutir «intercambios proporcionales» de territorios con Putin, aunque enfatizó que cualquier negociación sobre este tema debe realizarse directamente entre los líderes de Ucrania y Rusia, preferiblemente en un formato trilateral que incluya a Estados Unidos.

«La cuestión del territorio es algo que dejaré Putin y yo», según destaca The Wall Street Journal. Sin embargo, recalcó que la Constitución ucraniana prohíbe ceder territorio, lo que plantea un desafío político y legal significativo para cualquier concesión.

El cambio en la postura de Zelenski llega tras meses de presión por parte de Trump, quien ha promovido un acuerdo de paz que podría implicar la cesión de territorios ocupados por Rusia, como partes del Donbás y Crimea, a cambio de un cese de hostilidades. Durante la reunión, Trump insistió en la necesidad de discutir «posibles intercambios de territorio, considerando la línea de contacto actual», según reportes de prensa.

Esta propuesta ha generado preocupación en Ucrania y entre sus aliados europeos, quienes temen que un acuerdo sin la participación directa de Kiev pueda debilitar la soberanía ucraniana. Zelenski , consciente de estas inquietudes, reiteró que «ninguna decisión sobre Ucrania debe tomarse sin Ucrania» y expresó su disposición a participar en una reunión trilateral con Putin y Trump para abordar estas cuestiones.

Trump y Putin se vieron el 15 de agosto en Alaska, donde se lograron avances significativos hacia un alto el fuego, pero se discutieron posibles concesiones territoriales. Putin ha mantenido su exigencia de que Ucrania ceda formalmente territorios ocupados, una demanda que choca con la posición histórica de Kyiv de no negociar su integridad territorial.

Sin embargo, la presión internacional y el desgaste de la guerra, que ha devastado ciudades ucranianas y cobrado miles de vidas, parecen haber llevado a Zelensk a considerar un enfoque más pragmático. Además, las garantías de seguridad discutidas en la Casa Blanca, que incluirían un paquete de armamento estadounidense por valor de 90 mil millones de dólares, podrían ser un incentivo para que Ucrania explore opciones diplomáticas.