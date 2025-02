Éste es el mapa del territorio que Putin ha ocupado en Ucrania en tres años de guerra

Donald Trump quiere que acabe la guerra en Ucrania y se ha puesto manos a la obra para conseguirlo. Las esperanzadoras conversaciones de paz anunciadas por el presidente norteamericano para acabar con una contienda que dura ya tres años -en concreto, 1.084 días- parecen definitivas, ya que tanto Putin como Zelenski han manifestado su público compromiso para negociar. «Hagámoslo, garanticemos una paz duradera y fiable», ha dicho el presidente ucraniano. «Encontremos una solución a largo plazo», le ha dicho el presidente ruso a Trump en la conversación telefónica de 90 minutos de este miércoles.

Las negociaciones de paz pasan, inexcusablemente, por la renuncia de Ucrania a parte del territorio que tenía antes del 24 de febrero de 2022, fecha de la invasión rusa. Eso es algo que hasta el propio Zelenski ha admitido implícitamente. La última vez, este mismo martes en una entrevista en el británico The Guardian: «Intercambiaremos un territorio por otro», afirma el presidente ucraniano. En concreto, se muestra a favor de abandonar la región rusa de Kursk a cambio de zonas de Ucrania invadidas por Moscú desde el comienzo del conflicto en febrero de 2022.

Zelenski sostiene en la entrevista que planea ofrecer a Rusia un intercambio directo de territorio, renunciando a las tierras que Kiev ha mantenido en la región rusa de Kursk; pero añade que no sabe qué parte de las tierras ocupadas por Rusia pedirá Ucrania a cambio. «No lo sé, ya veremos. Pero todos nuestros territorios son importantes, no hay ninguna prioridad», afirma. Un intercambio que Trump no ve posible: «Es poco probable o poco práctico que Ucrania pueda recuperar» las fronteras anteriores al 24 de febrero de 2022, dijo este miércoles.

Para nadie es una sorpresa que Putin no renunciará a la península de Crimea, que ya se anexionó ilegítimamente en 2014; es también de imaginar que tenga en sus planes reclamar el Donbás, la región ocupada del este de Ucrania en la frontera con Rusia que incluye las provincias rusohablantes de Donetsk y Lugansk. Y no olvidemos que Rusia también tiene ocupadas en la actualidad las provincias de Zaporiyia y Jersón.

Zelenski admitió el pasado febrero su disposición a renunciar a los territorios que controla Moscú a cambio de que el resto del país sea admitido en la OTAN. Pero este último extremo es bastante improbable. Así lo ha manifestado este miércoles el secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth: «Es poco realista la entrada de Ucrania en la OTAN y volver a las fronteras de Ucrania anteriores a 2014». O sea, la renuncia a Crimea parece innegociable.

El propio Trump iba más allá de Crimea al aseverar horas más tarde desde el Despacho Oval que «es poco probable o poco práctico que Ucrania pueda recuperar los territorios tomados por las fuerzas rusas o que se una a la OTAN», validando así las declaraciones previas del secretario de Defensa de EEUU.

«Territorio temporalmente ocupado de Ucrania»

Ucrania ha dado en denominar administrativamente «territorio temporalmente ocupado de Ucrania» las zonas del país invadidas militarmente por Rusia como consecuencia de la anexión de Crimea (2014), así como también de la Guerra del Donbás (2014) y la invasión a Ucrania (2022).

Los territorios incluidos en este término jurídico incluyen la mayor parte de la península de Crimea, concretamente la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol, así como también los territorios al este y al sur de las provincias de Donetsk y de Lugansk que, a consecuencia de la guerra en el Donbás, fueron tomadas por grupos de separatistas y tropas regulares rusas sin identificación. Posteriormente, formaron los Estados de facto independientes de la República Popular de Donetsk y de la República Popular de Lugansk. En el avance de la invasión, además, las tropas rusas han capturado gran parte de las provincias de Jersón y Zaporiyia.

Antes de 2022, Rusia ocupaba 42.000 km² de territorio terrestre ucraniano (Crimea y partes de Donetsk y Luhansk) y ocupó 119.000 km² adicionales tras su invasión a gran escala en marzo de 2022: un total de 161.000 km² o casi el 27% del territorio de Ucrania. Para noviembre de 2022, el Instituto para el Estudio la Guerra calculó que las fuerzas ucranianas habían recuperado un área de 74.443 km² de la ocupación rusa, dejando a Rusia con el control de alrededor del 18% del territorio de Ucrania.