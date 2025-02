Trump acuerda con Putin iniciar las conversaciones de paz con Ucrania

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha mantenido una conversación con Vladímir Putin, presidente de Rusia, este miércoles en la que han acorado que sus respectivos equipos «inicien negociaciones inmediatas» para alcanzar un acuerdo de paz, según ha informado el líder republicano en su red social. Trump también ha anunciado que ya está hablando con Volodímir Zelenski «para informarle» sobre la conversación mantenida con el Kremlin.

«Queremos parar los millones de muertes que se están produciendo en la guerra entre Rusia y Ucrania», ha dicho Trump respecto a su conversación con Putin. El presidente estadounidense ha asegurado que trabajará «estrechamente» con el Kremlin y ha apuntado a una posible visita de los dos líderes a sus «respectivas naciones».

Trump ha insistido, como ya ha hecho en otras ocasiones, en que la guerra de Ucrania no habría ocurrido si él hubiera ganado las elecciones en 2020. «Millones de personas han muerto en una guerra que no habrías ocurrido si yo hubiera sido presidente, pero ocurrió, por lo que debe terminar. No deben perderse más vidas», ha dicho el presidente estadounidense.

Trump no sólo ha hablado con Putin sobre el conflicto ucraniano. El magnate republicano y el líder ruso también han tratado temas como Oriente Medio, la energía, la Inteligencia Artificial o el dólar. «Ambos reflexionamos sobre la gran historia de nuestras naciones y sobre el hecho de que luchamos juntos con éxito en la Segunda Guerra Mundial», ha dicho Trump en su comunicado. El líder estadounidense también ha presumido de que Putin utilizó su lema del «sentido común», que tanto utilizó durante la campaña electoral.

Noticia en ampliación.