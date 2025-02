Trump se remanga con la guerra de Ucrania: envía a su secretario del Tesoro a negociar con Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha puesto manos a la obra para tratar de acabar cuanto antes con guerra de Ucrania: de ahí que haya decidido enviar a su secretario de Tesoro, Scott Bessent, a Ucrania para reunirse en persona con el presidente Volodímir Zelenski, y abordar la situación de la guerra con Rusia, iniciada hace ya casi tres años por orden del presidente ruso, Vladímir Putin.

«Esta guerra debe terminar pronto, y terminará. Hay demasiada muerte y destrucción. Estados Unidos ha gastado miles de millones de dólares en todo el mundo con escasos resultados. Cuando Estados Unidos es fuerte, el mundo está en paz», ha anunciado Donald Trump en su perfil oficial en Truth Social, su propia red social.

I am sending Secretary of the Treasury Scott Bessent to Ukraine to meet President Zelensky. This War MUST and WILL END SOON — Too much Death and Destruction. The U.S. has spent BILLIONS of Dollars Globally, with little to show. WHEN AMERICA IS STRONG, THE WORLD IS AT PEACE.…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 11, 2025