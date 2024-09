El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump se ha reunido este viernes con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en la Torre Trump de Nueva York, donde el candidato del Partido Republicano ha prometido poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania si gana las elecciones presidenciales. El encuentro se ha celebrado después de que Zelenski se haya reunido con el presidente de EEUU Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata a la Casa Blanca, en Washington. Durante su reunión, Trump le ha respondido a Zelenski que «dos no bailan si uno no quiere» cuando el ucraniano le ha llamado la atención sobre su buena relación con el presidente de Rusia Vladimir Putin y sus tiranteces con él. Trump, crítico con la financiación de EEUU a la guerra de Ucrania e incluso con el propio Zelenski, ha reconocido que creo que «si ganamos [las elecciones], creo que vamos a resolver la guerra muy rápido».

Donald Trump ha sido muy crítico con la financiación estadounidense a Ucrania y, en ocasiones, con Zelenski. Estos roces se han hecho patentes cuando el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski, que ha viajado a Estado Unidos para participar en el debate ante la Asamblea General de la ONU, ha visitado una planta de municiones en estado de Pensilvania. Este estado es clave en las elecciones presidenciales de este 5 de noviembre, debido a lo ajustadas que van las encuestas, determinante sobre todo para Kamala Harris. La visita prepararda sin que lo supieran los republicanos ha provocado que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, haya pedido que Zelenski cambiase a su embajadora en Estados Unidos, Oksana Markarova, por preparar el viaje a Pensilvania.

Zelenski también ha sido a su vez crítico con Trump, al que le ha recriminado que «no sabe realmente cómo parar la guerra». Mientras, Trump ha destacado en diferentes ocasiones que Rusia «nunca habría atacado Ucrania» si él fuera presidente.

«Creo que no he cambiado desde el punto de vista, ambos queremos que termine la guerra y que se llegue a un acuerdo justo. Tiene que ser justo. Creo que llegará en el momento adecuado. Creo que va a suceder», ha señalado Trump de la guerra entre Rusia y Ucrania.

«Putin ha matado a tanta gente y, por supuesto, tenemos que hacer todo lo posible para presionarle para que detenga esta guerra», ha indicado Zelenski. «Está en nuestro territorio. Eso es lo más importante. Está en nuestro territorio y cómo parar la guerra, presionarle como podamos, tenemos que hacerlo», ha señalado.