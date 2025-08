Una turista británica dice esto de Benidorm y se lía la mundial: «Pueblo de pescadores»

España es un país de turismo desde hace décadas aunque lo cierto es que las cifras se han disparado y mucho, en los últimos años. Ya no es sólo que nos visiten millones de personas durante los meses de verano, sino que también recibimos a turistas el resto del año, especialmente en ciudades o lugares de costa tal y como es el caso de Benidorm, que además concentra a muchos turistas británicos y alemanes. Precisamente una turista británica ha sido la que ha querido opinar al respecto de las quejas de los locales y lo cierto es que su discurso obtuvo una respuesta tajante.

Todo ha ocurrido durante una intervención telefónica en el programa británico Jeremy Vine On 5, emitido por Channel 5 que se ha hecho viral en España a través de TikTok. En el vídeo, se escucha la llamada de esta turista británica que explica de forma clara que tiene pensado venir a España de vacaciones cuando le apetezca. Para argumentar su decisión explica que le encanta el modo de vida español, la comida y que si no fuera por los británicos y los turistas de otros países, «¿Qué pasaría?», aludiendo a la economía, pero el presentador lo tiene claro y lo sentencia. «Sería un bonito pueblo pesquero. Benidorm seguiría siendo un pueblo de pescadores», para resaltar la autenticidad de la zona y de alguna manera, defender a los locales.

Una turista británica dice esto de Benidorm

No es la primera vez que desde el extranjero se habla de Benidorm como un destino hecho para el turista británico. Pero el discurso de que gracias al turismo, Benidorm ha prosperado no gusta nada a quienes viven allí todo el año y tienen que soportar la afluencia masiva de turistas ya que a la vez, sufren subidas del alquiler, ruido constante, pérdida de comercio local y esa sensación de que su ciudad ya no les pertenece del todo.

Durante la llamada que se ha hecho viral este verano en España, la turista británica también dejó caer otro argumento: que todo este clima de rechazo viene de la herida que dejó el Brexit. Según ella, los españoles «se enfadaron con razón» cuando Reino Unido abandonó la Unión Europea, pero insistió en que eso no le va a impedir seguir viajando a España. «Una pequeña protesta no me va a detener», dijo. Una frase que, lejos de calmar las aguas, echa más leña al fuego. Y más cuando para acabar repite lo mismo que al principio «seguiré yendo a España».

Porque lo que algunos interpretan como determinación, otros lo entienden como arrogancia y más cuando muchos comentarios añaden además que no sólo es que vengan los turistas británicos, sino que muchos de ellos no se adaptan y pretenden encontrar pubs o que les hablen todo el rato en inglés.

¿Benidorm sin turismo? Un debate abierto

Por todo ello, lo que planteó el presentador británico no es ninguna locura. De hecho, esa idea de que sin la masificación turística Benidorm sería hoy otra cosa (quizá un lugar más tranquilo, más habitable) es algo que muchas personas comparten. No se trata de negar que el turismo ha generado riqueza. Y tampoco se trata de anularlo. Tal vez tenga que ver con un mayor control y sobre todo que la afluencia en determinados lugares, tal y como es el caso de Benidorm no sea tan masificada.

De este modo la frase de que Benidorm pueda seguir siendo un tranquilo pueblo de pescadores, no parecería tan fuera de lugar, sino que sería una manera de recuperar su esencia.

Turismo frente a saturación

El tema del turismo sigue generando polémica sea cuál sea la situación y la ciudad de la que se hable, dado que las cifras no dejan de crecer. Según los datos del INE, en 2024, España recibió 93,8 millones de turistas internacionales, con un gasto que superó los 126.000 millones de euros. Reino Unido fue, una vez más, el principal país emisor.

Unas cifras que son buenas para la economía, pero que visto desde el punto de vista local no resultan tan esperanzadoras. En muchas ciudades, barrios enteros están siendo transformados por el turismo. Los alquileres suben, los comercios cambian, los servicios se saturan. En las Islas Canarias de hecho, más de 50.000 personas se manifestaron la pasada primavera bajo el lema Canarias tiene un límite. En Mallorca, vecinos salieron con pistolas de agua para protestar contra la presión turística. En Barcelona, el debate sobre la turistificación está más vivo que nunca y también se han producido protestas.

Por eso, cuando alguien desde fuera dice que va a seguir viniendo cuando le apetezca, se interpreta como una forma de invisibilizar lo que se está perdiendo. Y eso es lo que ha hecho que el comentario de esta turista haya generado tanto revuelo.