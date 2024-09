El sindicato Teamsters de conductores renuncia a los demócratas: sus miembros prefieren a Donald Trump

Los demócratas han entrado en estado de pánico este jueves después de que el poderoso sindicato de Teamsters, conductores y estibadores, haya renunciado a apoyar a la vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata, después de que los resultados de las encuestas hayan puesto de manifiesto que sus miembros prefieren al ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, candidato republicano. Es la primera vez en 24 años que deciden no anunciar el tradicional endorsement (apoyo oficial) al candidato presidencial de demócrata: en 2020 apoyaron a Joe Biden, en 2016 a Hillary Clinton, en 2012 y 2008 a Barack Obama, en 2004 a John Kerry y en 2000 a Al Gore. En 1996 no apoyaron a Bill Clinton, al que sí respaldaron en 1992 y en 1988 apoyaron al republicano George H. W. Bush. Tras su anuncio, los demócratas se han lanzado en plancha en contra del presidente de sindicato Sean O’Brien y Trump: «O’Brien apoya a candidatos que van en contra de los trabajadores», ha atacado la congresista izquierdista Alexandria Ocasio-Cortez. En cambio, los sindicatos reconocen que no necesitan la «economía de cuidados» de Harris con ampliación de ayudas para los niños. Prefieren que les hablen de aranceles contra China e inversión en infraestructura y reducción de la inflación como Trump o Joe Biden.

Por eso, los teamsters han explicado que prefieren a Trump en sus encuestas internas con Biden fuera de la carrera, al que iban a apoyar en un principio: en el sondeo electrónico, el 59,6% ha reconocido que va a votar a Trump, mientras el 34% ha expresado su apoyo a Harris. En la encuesta telefónica, el 58% ha manifestado su respaldo a Trump. El 31% ha indicado que votará a Kamala Harris.

Estos resultados coinciden con los de Rasmussen que ha hecho encuestas entre los miembros de este poderoso sindicato desde el 23 julio justo después de que Joe Biden anunciara su renuncia a la campaña presidencial, anunciando su apoyo a Kamala Harris.

El portazo de este poderoso sindicato se debe a que Kamala Harris se ha centrado en lo que llama «economía de cuidados», que se trata de ampliar las ayudas a cuidar a los niños y políticas de viviendas asequibles, como se ha indicado con anterioridad.

TEAMSTERS RELEASE PRESIDENTIAL ENDORSEMENT POLLING DATA

“For the past year, the Teamsters Union has pledged to conduct the most inclusive, democratic, and transparent Presidential endorsement process in the history of our 121-year-old organization—and today we are delivering on… pic.twitter.com/CnFNN9uosx

— Teamsters (@Teamsters) September 18, 2024