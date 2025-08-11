Trump ordena el despliegue de la Guardia Nacional en Washington contra la delincuencia

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha anunciado este lunes el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Washington. Trump ha ordenado la puesta a disposición del departamento de policía de la ciudad bajo control federal. «Hoy es el Día de la Liberación en Washington D.C. y vamos a recuperar nuestra capital», ha declarado Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, la fiscal general, Pam Bondi, y otros altos funcionarios de la administración.

El presidente comparó la tasa de homicidios en Washington con la de capitales de todo el mundo, como Bagdad y Bogotá (Colombia). Los delitos violentos en la ciudad se redujeron un 35 % el año pasado en comparación con 2023, según datos del Departamento de Justicia, la cifra más baja en más de 30 años. Los datos mostraron una disminución en los homicidios, robos, robos a mano armada de vehículos y asaltos con armas peligrosas.

«Quieres seguridad en las calles. Quieres poder salir de tu apartamento o de tu casa y sentirte seguro al ir a una tienda a comprar el periódico o cualquier otra cosa, y eso no existe ahora», dijo Trump.

El presidente ha intensificado sus ataques contra la ciudad en los últimos días, afirmando que la alcaldesa Muriel Bowser no ha hecho lo suficiente para controlar la delincuencia y la falta de vivienda. También aumentó la presencia de las fuerzas del orden federales en la ciudad.