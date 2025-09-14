El desnudo integral de Nagore Robles en su nueva vida como mujer soltera

El fin de semana de Nagore Robles podría escribirse como una obra en tres actos con un hilo conductor muy claro: mostrarse sin filtros. Acto primero: deporte. Salió a correr 25 minutos, zapatillas bien atadas, reloj de entrenamiento marcando cada paso y el sudor como prueba de que la mañana arrancaba con energía. Todo, por supuesto, perfectamente documentado para Instagram. Acto segundo: la piscina. Pero no una piscina cualquiera, sino la de su nueva casa en la exclusiva urbanización Los Satélites, en Majadahonda. Allí, con su perro como único testigo directo, la presentadora se lanzó al agua sin traje de baño, en un desnudo integral que no se puede leer solo como naturalidad, sino como un gesto calculado de “miradme, sigo aquí”. Acto tercero: pilates. Piernas al aire, máquina profesional y una frase inspiracional para coronar la jornada: “Tienes que tener paciencia cuando te estás convirtiendo en alguien que nunca has sido antes”. Una declaración que parece pensada más para ella misma que para sus seguidores.

Y es que, aunque todo parezca una performance de bienestar, detrás hay contexto. La exconcursante de Gran Hermano está en plena etapa de transición. Hace unas semanas se confirmó lo que era un secreto a voces: su ruptura con Carla Flila, la tiktoker con la que compartió casi tres años de relación. Flila, de 26 años, puso las palabras que faltaban para oficializar la despedida: “Conocerla ha sido de lo mejor que me ha pasado en la vida… Gran parte de lo que soy hoy es gracias a mí, pero también a ella. Y por eso la voy a querer toda la vida”. Una despedida pública, con cariño y agradecimiento, que dejó claro que ambas han tomado caminos separados.

A sus 42 años, la colaboradora de televisión atraviesa ese momento vital en el que la libertad y el desorden personal se mezclan con la necesidad de recomponerse. Y lo hace en su nueva casa, un chalet de lujo en Majadahonda que comparte vecindario con rostros como Violeta Mangriñán o Juanma Castaño. Un jardín cuidado, piscina privada y un entorno exclusivo se han convertido ahora en el escenario de sus entrenamientos, confesiones digitales y, claro, desnudos al sol. Si alguien esperaba discreción, se equivocaba: lo suyo es la exposición, aunque con la coartada del estilo de vida saludable y del crecimiento personal.

La bilbaína, que se consolidó como colaboradora en distintos programas de televisión, ahora construye un relato más íntimo, pero igualmente público. Se muestra vulnerable y fuerte a la vez: por un lado, comparte frases sobre la importancia de los amigos como refugio en los momentos difíciles; por otro, elige posar sin ropa en su piscina, sabiendo que la imagen dará la vuelta a las redes. Es el equilibrio que maneja: entre el desgarro de una ruptura y la necesidad de reafirmarse como una mujer libre, independiente y deseada.