Carla Flila deja las cosas claras tras sus sonada ruptura con Nagore Robles: "Toda la vida"

Carla Flila ha reaparecido ante la prensa tras su sonada ruptura con Nagore Robles. La joven creadora de contenido ha acudido, un año más, al FesTVal de Vitoria, donde ha presenciado la presentación de la serie Mar afuera. Durante el evento, Carla ha atendido con gran amabilidad y disposición a los medios de comunicación y ha explicado cómo se encuentra en esta recién estrenada etapa que está viviendo como mujer soltera, muy centrada en su carrera como influencer y empresaria y cumpliendo con sus compromisos como personalidad de las redes sociales.

Para Nagore Robles tan solo ha tenido buenas y bonitas palabras. «La quiero y la voy a querer toda mi vida», ha confesado. «Ha sido una persona muy importante para mí y me ha ayudado mucho a valorarme», ha apuntado, para finalizar admitiendo que «nunca hablará mal de ella» porque han vivido «una relación muy bonita y muy sana» y que ha sido parte crucial en la carrera por encontrar su mejor versión.

Carla Flila atendiendo a los medios en el FesTVal de Vitoria. (Foto: Gtres)

Tal es la buena sintonía que han tenido ambas y que mantienen en la actualidad que la propia Flila ha dejado la puerta entreabierta a una reconciliación con la vasca. «La vida da muchas vueltas y nunca se sabe», ha deslizado. Pero lo que sí ha querido dejar claro es que, pase lo que pase, «siempre se van a tener una a la otra», sentenciando que «todas las relaciones tendrían que terminar así», con la misma armonía con la que parece que lo han hecho ellas.

Nagore Robles y Carla Flila. (Foto: Redes sociales)

De igual manera, Carla ha desvelado cómo afronta la recta final del año. «Quiero viajar mucho y que me salgan muchos proyectos profesionales, estar tranquila y disfrutar de mi familia», ha dicho en referencia a cuáles son sus planes a corto plazo.

Nagore Robles junto a su pareja, la ‘influencer’ Carla Flila. (Foto: Redes sociales)

Así es la nueva serie de Atresplayer: Mar afuera

Carla Flila ha viajado hasta Vitoria para conocer a fondo la serie Mar afuera. Se trata de un drama español que se estrenará el próximo 14 de septiembre en la plataforma audiovisual Atresplayer. Un remake basado en la italiana Mare fuori, creada por la creativa Cristiana Farina.

Producida por Beta Fiction Spain y protagonizada por Gabriel Guevara, que encarna a Álvaro, y Hugo Welzel, que da vida a Carlos, el proyecto narra las vivencias de estos dos chicos que ingresan en un centro de menores infractores en el que enfrentan numerosos problemas a los que van haciendo frente con las posibilidades que disponen. La actriz Laura Simón también forma parte del elenco y da vida a Saray, una interna que prefiere seguir su vida bajo las normas del correccional antes que enfrentar su situación fuera del mismo, donde tiene a su madre muy afectada por una enfermedad que le generaba inconvenientes en su día a día.

Una producción que va más allá de la criminalidad entre los menores y que busca explorar lo difícil que puede resultar la vida dentro de las paredes de estos espacios especializados en la reconstrucción y reinserción de jóvenes en la sociedad.