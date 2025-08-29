Carla Flila confirma su ruptura con Nagore Robles: "Fue de las mejores cosas que me pasaron en la vida"

Después de varias semanas de constantes rumores, Carla Flila ha confirmado que su relación con Nagore Robles ha terminado. Lo ha hecho a través de las redes sociales, donde, mostrándose más sincera que nunca, ha escrito una carta dedicada a la que fuera concursante de Gran Hermano. «Todo este camino, toda mi evolución, es gracias a mí, pero también una gran parte es gracias a Nagore», comenzaba a escribir.

«Me apetece decirlo públicamente. Porque las personas que han estado ahí, que te han ayudado y acompañado en buscar tu mejor versión, merecen todo lo bueno», proseguía. Aseguraba que conocer a Nagore «ha sido de las mejores cosas que le han pasado en la vida» y que ella le acompañó en todo momento «a buscar una mejor versión de ella misma», un gesto que nunca olvidará. «Siempre la llevaré conmigo. Cada parte de mi trabajo y de lo que soy hoy es gracias a mí, pero también a ella. Y por eso y por mil cosas más la voy a querer toda la vida», concluía.

Mensaje de Carla Flila en Instagram. (Foto: RRSS)

Junto a estas palabras, Carla compartía un vídeo que publicó el pasado 26 de enero y en el que hacía una reflexión sobre cómo había conseguido trabajar su autoestima gracias a la que era su pareja. «A día de hoy me quiero mucho más que hace un año y medio, cuando se me cruzó en mi camino Nagore […] Ella me empezó a recordar que era una chica valiente, válida y preciosa», contaba. Unas palabras que tuvieron una reacción inmediata de la propia Robles: «Somos un equipo, y nos sabemos cuidar muy bien la una a la otra. Pero también he aprendido a cuidarme con los años, a valorarme y a estar bien conmigo; algo que también estás haciendo tú cada día por ti misma», expresaba.

Por ahora, se desconocen los motivos que han llevado a una de las parejas más queridas de la red a poner punto final a su relación. De hecho, hasta el momento, Nagore tampoco se ha pronunciado públicamente al respecto.

Siete meses después, estas citadas palabras de la pareja de influencers han cobrado un nuevo significado vinculado con el recuerdo, lo único que les queda después de tomar la decisión de separar sus caminos. Unos caminos que empiezan a coger forma sin la compañía de la otra. Y es que mientras que Carla continúa posicionándose como una de las creadoras de contenido más seguidas del país y vuelve a casa con su madre, la carrera de Nagore tampoco ha parado. De hecho, acaba de empezar un nuevo proyecto vinculado al programa que le dio la fama: Gran Hermano. Según desveló la cadena de Fuencarral, Nagore ha sido la elegida para presentar un nuevo formato que mostrará el casting de la vigésima edición del reality.