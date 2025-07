Con un casoplón a estrenar ¿y sin novia?: los rumores que rodean a Nagore Robles

Después de varios meses de especulaciones, Nagore Robles y Carla Flila confirmaron su relación sentimental a principios de 2024. Desde entonces, se han consolidado como una de las parejas más queridas y estables del universo 2.0, compartiendo asiduamente momentos de complicidad y amor con sus seguidores. Sin embargo, en las últimas horas, un misterioso mensaje publicado por Flila ha hecho encender todas las alarmas sobre si su romance continúa avanzando por buen camino.

«Después de varios días de viajes por trabajo, eventos y mucha gente, solo me apetece estar sola», comenzaba a expresar la joven en su perfil oficial de Instagram. «Esta semana tenía que ir al Arenal Sound, pero he decidido quedarme conmigo. Me voy a dedicar tiempo, hacer mucho deporte y priorizar lo que ahora mismo más necesito», sentenciaba.

Carla Flila.

Como no podía ser de otra manera, las palabras de Carla han generado todo tipo de especulaciones sobre su actual situación sentimental, algo que ha hecho que periodistas especializados en la crónica social de nuestro país hablen del tema. Sin ir más lejos, en medio del revuelo generado, Javi Hoyos ha anunciado en sus redes que se ha puesto en contacto con una persona muy cercana a ambas que le ha asegurado que, aunque no han roto su relación, «podrían estar atravesando una grave crisis». «Es llamativo la referencia que hace de que quiere estar sola», comentaba.

Cabe destacar que en las últimas semanas, apenas han compartido contenido juntas, así como tampoco han interactuado públicamente, algo que incrementa aún más los rumores sobre el posible bache que están pudiendo atravesar en su noviazgo. No obstante, por ahora, ninguna de las dos se ha pronunciado al respecto. Y es que mientras que Carla ha publicado que quiere centrarse en ella misma, Nagore Robles continúa inmersa en la reforma de su nueva casa ubicada en La Finca, una de las urbanizaciones más exclusivas y lujosas de la Comunidad de Madrid. De hecho, cada cambio de su nuevo domicilio lo va compartiendo con sus más de 1,3 millones de seguidores. Sin ir más lejos, hace tan sólo unos días, enseñó una parte del patio que contará con una pérgola bioclimática de aluminio, así como con toldos resistentes al agua y una gran piscina.

En esta nueva etapa, Nagore Robles contará con Violeta Mangriñán como vecina, las cuales ya se han mostrado muy contentas de poder tenerse cerca en esta exclusiva zona residencial. Sin embargo, lo que hasta ahora era un sueño cumplido para Nagore podría verse empañado si finalmente se confirma el fin de su relación con Carla Flila.