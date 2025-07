Hace unos meses que Nagore Robles abrió las puertas de su nueva casa, ubicada en La Finca, una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid -donde tienen propiedades otros rostros conocidos de la talla de Sergio Ramos, Iker Casillas o Alejandro Sanz-. Tras ello, la ex concursante de Gran Hermano comenzó con la reforma de su hogar, de la que ha hecho partícipes a sus seguidores -actualmente acumula más de un millón trescientos mil-.

Una de las zonas en las que ha puesto un mayor ímpetu ha sido en el jardín, donde pasará mucho tiempo durante los próximos meses debido a las altas temperaturas de la capital española. Debido a la capacidad de esta zona del exterior, la creadora de contenidos ha creado una especie de chill out con lo último en remodelación y diseño. Concretamente, la influencer ha comprado una pérgola bioclimática personalizada hecha por Confortoldo, la empresa encargada de esta «idea» de la ex de Sandra Barneda.

¿Qué es una pérgola bioclimática?

Según la marca Beljemi, una empresa encargada de decoración de espacios exteriores, estas pérgolas «son una de las propuestas más innovadoras del mercado, que permite disfrutar del exterior más tiempo, haciendo que pase únicamente la cantidad de la luz adecuada y la intensidad de cómo se filtra el sol a través del aluminio, permitiendo además ventilar el interior de la pérgola sin dificultad». Además, entre otros beneficios, «protege eficazmente contra el sol y el viento» al tener «un techo móvil».

El precio de las pérgolas bioclimáticas de Beljemi. (FOTO: Beljemi)

Tal y como explica la web, hay dos tipos de pérgolas bioclimáticas: la pérgola adosada y la pérgola independiente. Además, ninguna de ellas requiere «obras ni una compleja instalación» y mayoritariamente está pensada para «ofrecer sombra y regular la temperatura exterior».

Sin embargo, estas pérgolas -que nada tienen que ver con las tradicionales-, tienen un coste bastante elevado. Por ejemplo, las de Bejemi, los precios de las mismas rondan de los 1.871 euros a los 7.280 euros -la más cara de ellas ya que es independiente y no adosada-.

Nagore Robles comparte la instalación de su pérgola bioclimática. (FOTO: REDES SOCIALES)

Por su parte, Robles ha confiado en Confortoldo que, para ella, -según ha comentado en redes sociales- son los mejores: «No sabéis lo feliz que estoy. Por fin la pérgola bioclimática avanza gracias a los chicos de Confortoldo que son los mejores. Tuve una idea y cuando se la conté a David (uno de los socios) me dijo: «Nunca hemos hecho algo así, pero si es lo que quieres, allá vamos». Cuando llegue el invierno ya pondré la cristalera porque ahora no la usaría y necesito el dinero para los toldos». Además, ha querido matizar -debido a su profesión como influencer- que no se trata de una colaboración ni una «publicidad», si no una recomendación para las millones de personas que le siguen cada día.