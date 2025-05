El dardo de Nagore Robles a Kiko Hernández: "Me sacó del armario…"

Haciendo gala de su habitual naturalidad, Nagore Robles se ha sincerado, una vez más, acerca de su vida personal. La que fuera concursante de Gran Hermano se convirtió en la gran protagonista del programa Al cielo con ella, presentado por Henar Álvarez en La 2.

Las confesiones de Nagore Robles

Durante la conversación, Henar le preguntó: «¿Tú has vivido en la televisión algún momento en el que decir que eras lesbiana te penalizara?». Una cuestión que Nagore respondió con un: «A mí, no, porque nunca he pensado mucho las cosas». «También es cierto que a mí me sacaron del armario. Me sacó Kiko Hernández. ¡Manda pelotas!», comentó Nagore. «Me saca del armario un tío que lleva 50 años en él», señaló.

Nagore Robles en un evento. (Foto: Gtres)

Nagore Robles fue más allá y aclaró que el movimiento por parte del colaborador no le ha perjudicado, pero «eso sí, él me puso en el foco en ‘Sálvame’ cuando parte de mi familia aún no sabía que era lesbiana». Antes de finalizar este tema de conversación, Robles indicó que «todavía existen determinados estereotipos que pintan a las mujeres homosexuales con camisas de cuadros y conduciendo un camión. Es algo que debemos cambiar. Yo creo en la bisexualidad de todo el mundo, más que en los estereotipos».

Nagore Robles posando en un photocall. (Foto: Gtres)

Su actual pareja

Actualmente, Nagore Robles mantiene una relación sentimental con Carla Flila, una joven tiktoker que le ha robado el corazón tras su sonada ruptura con Sandra Barneda. Fue a principios de 2024 cuando sonaron con fuerza rumores sobre que entre ellas había algo más que una amistad. No quisieron confirmar nada, pero con el paso de los meses lo que era un secreto a voces terminó por hacerse tangible: eran pareja.

Nagore Robles y Carla Flila. (Foto: Instagram)

Antes de acabar el año, la influencer acudió a la premiere de La guitarra flamenca de Yeray Cortés en Madrid, cita en la que después de posar en el photocall habilitado atendió a los medios de comunicación allí presentes. Fue entonces cuando dejó a un lado el hermetismo y se sinceró sobre su esfera sentimental. «Estoy súper enamorada, para qué negarlo. Eso se ve. La mirada nunca miente», indicó. Al ser preguntada por una posible boda con Nagore confesó que «quién sabe». «Llevamos mucho, bastante tiempo juntas», comentó. «Estoy muy feliz y contenta, es lo que siempre digo. Que sea así y dure mucho», finalizó, con una enorme sonrisa que delataba el feliz momento que atraviesa con Nagore.