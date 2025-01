El cantante cerró su gira Luis Miguel Tour en el festival Starlite de Marbella en agosto del año pasado, tras recorrer varios puntos de España colgando el cartel de ‘no hay entradas’ en cada concierto. «Después de 40 años de carrera, me sigo sorprendiendo por el inimaginable cariño del público español. No encuentro otra manera de devolver el afecto que he recibido de todos ustedes, más que brindar una nueva fecha para seguir celebrando nuestro reencuentro en Madrid», con estas emotivas palabras anunciaba el cantante un nuevo concierto en la capital.

Luis Miguel. (Foto: Gtres)

Su unión con España

Luis Miguel tiene muchos motivos para amar España, y el primero de ellos tiene nombre y apellido: Paloma Cuevas. La pareja ha disfrutado de la Navidad en Madrid, y el hermetismo que rodeaba su relación se va disipando poco a poco. Pero la unión con el país de su novia tiene su origen mucho antes. El padre del artista, Luisito Rey, era gaditano, así que el ‘Sol de México’ tiene sangre española corriendo por sus venas. Su madre, Marcela Basteri, era original de la Toscana, y tras contraer matrimonio con Luisito, se trasladaron a Puerto Rico, donde nació el artista. La serie ‘Luis Miguel’ de Netflix retrata la mala relación entre padre e hijo, y el trauma que supuso para el cantante la desaparición de su madre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luis Miguel (@luismiguel)

Patrimonio de Luis Miguel en España

Antes de cumplir 10 años de edad, el cantante vivió en Madrid, Cádiz y Barcelona, y a sus 54 años ha decidido adquirir una vivienda ubicada en la lujosa urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón. El nuevo chalé adosado del artista se extiende en 500 metros cuadrados y se encuentra en el complejo Los Lagos 2, que cuenta con vecinos de la talla de Luis Alfonso de Borbón o Cristiano Ronaldo. El precio de inmueble ronda los 3 millones de euros y dispone de piscina, jardín privado, dos entreplantas y dos plantas.

La Finca en Pozuelo de Alarcón. (Foto: www.lafincarealestate.com)

Esta compra deja claro que quiere afincarse en Madrid y que su relación con Paloma Cuevas se está fortaleciendo, ya que la diseñadora también cuenta con una vivienda en La Finca. El cantante estaría planeando comprar además un chalé unifamiliar con un helipuerto en el jardín para facilitar sus viajes, y ha visitado un inmueble en construcción en la misma zona valorado en 12 millones de euros. Esta residencia dispone de 1.760 metros cuadrados, jardín, piscina, ocho baños, cinco habitaciones y seis plazas de garaje.

Luis Miguel saludando a sus fans en Madrid. (Foto: Gtres)

El pasado verano la pareja se instaló en la exclusiva urbanización La Zagaleta de Marbella, con motivo de los tres conciertos que Luis Miguel dio en Starlite. La experta inmobiliaria de lujo Kristina Szekely, explicó en Espejo Público que estas casas tienen entre 5.000 y 10.000 metros cuadrados y suelen ser de estilo moderno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Zagaleta🌳 (@zagaleta)

La polémica de Las Matas

Sin duda, la casa que despierta más interés es la de Las Matas, que cobra gran protagonismo en la serie de Netflix. Se rumorea que el cadáver de su madre se encuentra enterrado en el jardín de la vivienda, aunque nunca se ha confirmado. La vivienda pertenecía al padre del cantante y está ubicada en Las Rozas, a 30 kilómetros de Madrid. La casa se encuentra alquilada desde hace tres años aunque se desconoce la identidad del inquilino.

La familia que vive en la casa de Las Matas, hoy se enteró que posiblemente hay un cadáver en su patio… 😰#LuisMiguelLaSerie #LuisMiguelLaSerie2#LuisMiguel pic.twitter.com/19BoqenrXj — 🐾༻꙳⭒Я⭒꙳༺ (@R0SSYB00P) April 19, 2021

La casa es de estilo moderno y está construida con materiales de lujo. Es probable que Luis Miguel no quiera acercarse a esta zona por lo que supuso para él la extraña desaparición de su madre.