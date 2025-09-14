El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que la Comunidad de Madrid emprenderá acciones legales contra los radicales propalestinos que boicotean La Vuelta Ciclista a España 2025 por la partición del Israel-Premier Tech (IPT), después de que este sábado montaran barricadas y obligaran a detener la marcha.

Apenas restaban 19 kilómetros de la etapa de este sábado, que finalizaba en La Bola del Mundo en Navacerrada, cuando los manifestantes que intentaron reventar la competición invadieron la calzada y montaron una barricada.

Los radicales lograron su objetivo sólo unos minutos, dado que deportistas y coches de la organización de La Vuelta Ciclista lograron sortear la barricada. Minutos antes se cambió el recorrido de la etapa para evitar su paso por Cercedilla. Allí había otra protesta que contó con la presencia de las ex ministras Ione Belarra e Irene Montero.

«Desde la Comunidad de Madrid denunciaremos y emprenderemos las acciones legales oportunas para que actos violentos como los que se han producido no vuelvan a repetirse», han trasladado desde el Gobierno de Ayuso, que espera que «sus autores puedan ser castigados» y que todas «las responsabilidades» sean «depuradas».

El Ejecutivo madrileño entiende que «cualquier tipo de manifestación o reivindicación deja de ser legítima cuando se usan medios violentos» y cuando, como ha ocurrido en este caso, «se pone en riesgo la vida de corredores o aficionados».

Madrid se blinda para el final de La Vuelta

Madrid ha amanecido blindado este domingo para la etapa final que pasará por el centro de la ciudad, cita que previsiblemente también intentarán boicotear los radicales. Se espera que los puntos calientes se concentren en Atocha, Colón y Cibeles.

Además, la ex ministra Ione Belarra hizo un llamamiento este sábado al «desborde» de manifestantes propalestinos para reventar la etapa. Aprovechó para acusar al Gobierno, Ayuso y Almeida de «militarizar la ciudad de Madrid y toda la Comunidad, incluido la Sierra, para evitar las manifestaciones propalestinas en el marco de la vuelta ciclista a España».