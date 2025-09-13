La líder de Podemos, Ione Belarra, ha hecho un llamamiento a los propalestinos para que haya un «desborde» de movilización que provoque el boicot de la etapa final de la Vuelta ciclista a España, en rechazo a la presencia del equipo Israel-Prermier Tech, y se «sobreponga pacíficamente a la militarización policial» de Madrid, en referencia al despliegue de seguridad organizado para este evento.

Belarra también ha afirmado este sábado que participará junto con otros dirigentes del partido en las protestas propalestinas convocadas durante este sábado en Madrid. Aparte, intentará estar presente en las movilizaciones previstas con motivo del cierre de la carrera de este domingo.

Así lo ha trasladado durante su intervención en el Consejo Ciudadano estatal de la formación morada celebrado excepcionalmente en la localidad de Collado Villalba, según ha explicado la propia Belarra, para acudir a las protestas en apoyo al pueblo palestino y contra el «blanqueamiento» de Israel, al permitir que el equipo hebreo continúe en la competición.

Es más, Belarra ha denunciado la «terrible represión» que, a su juicio, practica el Gobierno central a los activistas propalestinos que se manifiestan en la Vuelta ciclista a España y le exige que dé órdenes a la delegación del Gobierno para que no se produzcan más arrestos.

«El Gobierno de España, de la mano de los gobiernos (autonómico y municipal) de la señora Ayuso y Almeida, han militarizado la ciudad de Madrid y toda la Comunidad, incluido la Sierra, para evitar las manifestaciones propalestinas en el marco de la vuelta ciclista a España», ha recriminado.

Asimismo, ha sostenido que muchas personas ven «con horror la colaboración de sus gobiernos con los genocidas» del Ejecutivo dirigido por Benjamin Netanyahu, pero ha vaticinado que este genocidio en Gaza «lo va a parar la gente decente», la «que no mira hacia otro lado y la que se coloca activamente en el lado correcto de la historia». «El fin de este genocidio y del proyecto colonial del sionismo es cuestión de tiempo», ha ahondado Belarra.

También ha subrayado que la apertura de diligencias de investigación por parte de la Audiencia Nacional, aunque fueron archivadas ayer, revela que existe en España un «grave problema el Poder Judicial, donde se «condena a raperos por criticar a la monarquía» pero los «grandes delincuentes siguen impunes», citando al rey emérito Juan Carlos I.