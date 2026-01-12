Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Deportivo - Atlético de Madrid de la Copa del Rey Este Deportivo - Atlético de Madrid corresponde a los octavos de la Copa del Rey y se jugará en Riazor El Atlético de Madrid espera no llevarse un susto de La Coruña y clasificarse para los cuartos de la Copa del Rey

El Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid protagonizarán un duelo apasionante en estos octavos de final de la Copa del Rey. Esta eliminatoria continúa siendo a partido único y es por ello que los gallegos esperan poder dar la sorpresa y sorprender a los del Cholo Simeone, que están entre los grandes favoritos a llevarse este torneo. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el duelo que se jugará en Riazor.

Horario del Deportivo – Atlético de Madrid: cuándo es el partido de octavos de la Copa del Rey

El Atlético de Madrid viaja a La Coruña para enfrentarse al Deportivo en el partido que corresponde a los octavos de final de la Copa del Rey. Riazor volverá a acoger un partido de altos vuelos después de que estos años el conjunto gallego estuviese vagando por divisiones inferiores a las que les correspondería por historia. A este choque llegan los pupilos del Cholo Simeone después de haber perdido en las semifinales de la Supercopa de España en Arabia Saudí, por lo que esperan poder cumplir con las expectativas y ganar al cuadro blanquiazul y pasar a los cuartos de este torneo.

A qué hora es el partido de la Copa del Rey Deportivo – Atlético de Madrid

La Real Federación Española de Fútbol programó este clásico Deportivo – Atlético de Madrid que corresponde a los octavos de final de la Copa del Rey para este martes 13 de enero. El organismo que preside Rafael Louzán ha fijado este choque entre gallegos y colchoneros en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa entre las aficiones y que no haya incidentes que obliguen al árbitro a retrasar el inicio del choque que se disputa en Riazor.

Dónde y cómo ver gratis el Deportivo vs Atlético de Madrid en directo por TV online y en vivo

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró gran parte de los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva la mayoría de los partidos que se juegan en este torneo del K.O. Este Deportivo – Atlético de Madrid de los octavos de final de la Copa del Rey se podrá ver en directo por televisión a través de la plataforma de Movistar+. Los canales elegidos para emitir este partidazo que se disputa en Riazor podrían ser Movistar+ Plus o Movistar la Liga, por lo que habrá que tener contratado este operador para poder disfrutar de todo lo que suceda en tierras gallegas, así que el encuentro no se podrá ver gratis por TV.

Todos aquellos aficionados del conjunto gallego, del cuadro rojiblanco y los amantes del fútbol español en general deben saber que también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online este Deportivo – Atlético de Madrid de los octavos de final de la Copa del Rey a través de la app de Movistar+. Esta aplicación se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets o smarts TVs, pero también hay que destacar que este operador pondrá a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y no perderse nada de lo que ocurra en Riazor.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información previa que rodee a este partidazo de octavos de final de la Copa del Rey. Una vez acabe este frenético Deportivo – Atlético de Madrid en La Coruña publicaremos la crónica y también compartiremos las reacciones importantes que se produzcan en Riazor.

Dónde escuchar por radio en directo el Deportivo – Atlético de Madrid

Por otro lado, todos aquellos aficionados de estos dos equipos que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este choque de octavos de final de la Copa del Rey tienen que saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con Riazor para narrar el minuto a minuto con todo tipo de detalles lo que esté ocurriendo en el Deportivo – Atlético de Madrid.

Quién es el árbitro del partido Deportivo – Atlético de Madrid

El Estadio Abanca Riazor, situado en la ciudad de La Coruña, será el escenario donde se jugará este emocionante Deportivo – Atlético de Madrid correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey. Este campo fue inaugurado en 1944 y tiene capacidad para recibir casi a 32.500 personas. Se espera un ambientazo este martes en el recinto gallego, ya que es uno de los más mágicos de nuestro país que en los últimos años, debido a la situación del equipo, no ha conseguido regresar a la máxima categoría y es por ello que han dejado de recibir a rivales de la talla de los colchoneros.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Ricardo de Burgos Bengoechea para que dirija la contienda entre el Deportivo y el Atlético de Madrid en estos octavos de final de la Copa del Rey. A los mandos del VAR estará Raúl Martín González, por lo que tiene que revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego para, si es necesario, avisar a su compañero para recomendarle que vaya a analizar la acción en cuestión al monitor que estará localizado en la banda de Riazor.