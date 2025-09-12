El director del Israel-Premier Tech abandona la Vuelta a España tras los ataques de los propalestinos

Óscar Guerrero, director del Israel-Premier Tech, no estará en las últimas etapas de la Vuelta a España. El director del equipo ha decidido marcharse con su familia y no estará al frente de lo que resta de competición, en las jornadas de viernes, sábado y domingo. Después de dos semanas íntegras de intensas presiones por parte de los activistas propalestinos, en las que ha tenido que soportar todo tipo de ataques e insultos, el español ha decidido marcharse.

El director del equipo atendía a OKDIARIO después de la etapa del Angliru, afirmando que habían pasado «miedo» en diversas ocasiones, especialmente en la llegada a Bilbao, donde pasaron por meta una vez y varios radicales tiraron las vallas. Entonces reflejaba ya que para su equipo estaba «siendo muy duro», puesto que además tenían que aguantar todo tipo de insultos. «Asesino es lo más normal que me dicen», señalaba el director del equipo sobre los ataques recibidos en estos días.

Según ha informado Cope, el director del equipo israelí ha decidido irse con su familia a su Navarra natal, dejando la carrera a falta de las etapas con final en Guijuelo, Bola del Mundo y Madrid. Durante estas tres últimas etapas, en las que el ciclista estadounidense que milita en el Israel-Premier Tech, Matthew Riccitello, buscará ganar la clasificación de los jóvenes –en la que milita en segunda posición– y ascender a la quinta plaza de la general.

El equipo ha tenido que tomar medidas como quitar de su maillot el nombre del país, pero se niega a ceder a las presiones y abandonar la carrera. Sin embargo, a tres días del final se ha marchado su director. A cargo del equipo se quedará su segundo, el sudafricano Daryl Impey. El equipo continuará hasta la llegada a la capital, mientras que también inicia este fin de semana otras competiciones, como son los grandes premios de Quebec y Montreal y el Gran Premio de Fourmies que se celebra en Francia.

La formación israelí ha preferido competir en Canadá bajo las siglas IPT en lugar del nombre completo del equipo, puesto que se habían convocado manifestaciones similares a las que se están dando en la Vuelta para protestar contra la presencia del equipo. Aunque en España han cambiado su maillot para no portar el nombre de Israel y rebajar las presiones de los manifestantes, no ha servido para nada.

Todo lo contrario. Se han incrementado hasta el punto de que su director ha decidido dejar la carrera y marcharse con su familia, después de dos semanas de lo más tensas en la Vuelta a España. Guerrero afirmaba en la entrevista concedida a OKDIARIO que esperaba que hubiera «bastante protección» en Madrid y que no sucediera nada. «Confío mucho en la seguridad y espero también que las protestas en Madrid sean pacíficas», afirmaba. Lo sean o no, el director del equipo no estará en la capital para presenciarlo.