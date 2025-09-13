Radicales propalestinos montan una barricada y obligan a parar la etapa de la Vuelta durante unos minutos

Los radicales propalestinos la han vuelto a liar en la Vuelta a España. Los manifestantes se plantaron en medio de la carretera y montaron una barricada para intentar detener la etapa. Y lo consiguieron durante unos minutos. Pero tanto los coches como los ciclistas lograron rodearles por la mediana y seguir con su camino. Así, los propalestinos solamente consiguieron su objetivo durante unos pocos minutos. La Vuelta no se ha parado y continúa con total normalidad.

Nuevas protestas de manifestantes pro-Palestina que casi provocan el corte de la carrera. El grupo de los favoritos ha tardado en pasar por esa zona, pero han logrado continuar. Los coches se han tenido que quedar parados durante unos minutos. 🚴‍♂️ La #VueltaRTVE13s en @La1_tve pic.twitter.com/csw1EAjljB — Teledeporte (@teledeporte) September 13, 2025