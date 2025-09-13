VUELTA A ESPAÑA 2025

Radicales propalestinos montan una barricada y obligan a parar la etapa de la Vuelta durante unos minutos

Los manifestantes propalestinos invadieron la carretera y montaron una barricada para intentar detener la etapa de la Vuelta

Los ciclistas y los coches les pasaron por el lateral de la mediana y consiguieron superarles para seguir con la etapa

Los manifestantes propalestinos intentaron cortar la Vuelta con una sentada.
Hugo Carrasco
  • Redactor de deportes. Cubriendo a la selección española femenina y al Real Madrid femenino. En OKDIARIO desde 2017.

Los radicales propalestinos la han vuelto a liar en la Vuelta a España. Los manifestantes se plantaron en medio de la carretera y montaron una barricada para intentar detener la etapa. Y lo consiguieron durante unos minutos. Pero tanto los coches como los ciclistas lograron rodearles por la mediana y seguir con su camino. Así, los propalestinos solamente consiguieron su objetivo durante unos pocos minutos. La Vuelta no se ha parado y continúa con total normalidad.

