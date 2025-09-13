Vingegaard no da Bola a Almeida y certifica la Vuelta con otra victoria

Jonas Vingegaard es el campeón de esta Vuelta a España 2025. El danés se impuso en la Bola del Mundo con 22 segundos de ventaja sobre Almeida, que le aguantó hasta el último kilómetro y medio, cuando un ataque del líder le llevó hacia la victoria final. El landismo también tuvo su protagonismo en las subidas a Navacerrada, hasta que Mikel Landa fue neutralizado en las primeras rampas de la última ascensión.

En una carrera conflictiva, en la Sierra de Guadarrama, sólo hubo un rey. El gran favorito desde el primer día, el líder durante la mayor parte de la carrera, Vingegaard, se subirá el domingo a lo más alto del podio. Llegaba justísimo de fuerzas a la última semana, pero las piernas le aparecieron en el día marcado en rojo.

Y de rojo se consagró en la Bola del Mundo. Después de perder 10 segundos en la contrarreloj de Valladolid y llegar a la última etapa con 44 segundos de ventaja, el danés aguantó junto a los suyos el ritmo impuesto por el UAE Emirates, que tiró durante toda la etapa. Y fue tras coronar Navacerrada por segunda vez, cuando se aproximaban a la meta, cuando dio el estacazo definitivo a Almeida.

Al portugués le fallaron las piernas en los últimos metros y el danés lo aprovechó para dar el estacazo final y rematar la Vuelta. Almeida se quedó, Vingegaard tiró y le acabó metiendo 22 segundos en meta, que sumados a los 44 que ya tenía y a la bonificación de 10 segundos por la victoria hacen que se vaya hasta el 1:16 minutos de ventaja con el ciclista del UAE.