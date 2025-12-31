El precandidato del Barcelona que quiere atraer a Messi para derrocar a Laporta

El 2026 se antoja como un punto de inflexión institucional en clave azulgrana. Joan Laporta finaliza mandato y deberá convocar unas elecciones que se llevarían a cabo a lo largo del primer semestre del año, cuando el actual mandamás crea que mejor le viene a él y a su junta directiva. Para el inicio de la campaña electoral todavía restan semanas, pero los candidatos que pretenden presidir el Barcelona ya se mueven.

Uno de los integrantes de esa amalgama de aspirantes es Marc Ciria. A mediados de diciembre presentó en sociedad Moviment 42 -Movimiento 42- la plataforma con la que aspira a suceder a Laporta y convertirse en el 42º presidente del Barcelona, de ahí el número en el nombre. Su hoja de ruta para convencer a los socios pasa por volver a juntar a Leo Messi y al club azulgrana.

«Ya dijimos en 2021 que era el mejor puente generacional a nivel deportivo y un motor económico. Necesitamos a Leo Messi y haremos lo que haga falta para que vuelva», expresó el día que presentó Movimiento 42. Ciria está convencido de que la presencia del argentino es la llave para poder saldar una deuda gigantesca. De hecho, en 2021 compartió un estudio que detallaba la lo que suponía contar con Leo.

Se manifestó que su presencia aumentaba los ingresos hasta un 30%. «Esto no va de irse a comer un asado, va de proponer un proyecto real en el que Leo Messi sea un socio estratégico para el club. El entorno y las personas que deciden con Leo Messi tienen un proyecto para que Leo Messi sea socio estratégico en todas las áreas en las que necesitamos incrementar ingresos de forma urgente», explica Ciria en una entrevista para Sport.