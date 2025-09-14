Vox homenajea a Charlie Kirk cantando a coro el himno a los soldados caídos: ‘La muerte no es el final’

Como a un soldado caído Vox y sus aliados internacionales de los Patriots han rendido homenaje al trumpista Charlie Kirk, brutalmente asesinado el pasado miércoles presuntamente a manos de un radical de izquierdas. Junto a un emotivo vídeo con imágenes del joven de 31 años, han interpretado el himno con el que se honra a los caídos de las Fuerzas Armadas españolas, ‘La muerte no es el final’.

Nada más iniciarse el acto ‘Viva Europa 25’, una voz en off ha narrado la vida del joven activista fundador de Turning Point USA, organización vinculada a Donald Trump. Según han relatado, Kirk «se había convertido en uno de los patriotas más conocidos del país por su defensa del cristianismo, de la familia y de la libertad».

«Fue amenazado en multitud de ocasiones por las turbas izquierdistas que se habían apropiado de las facultades, imponiendo el pensamiento único y la censura», ha proseguido la narrativa.

Acto seguido, desde el escenario del Palacio Vistalegre de Madrid se ha procedido a la proyección de un vídeo con imágenes del joven en varios eventos universitarios en los que ha participado desde los 18 años. A ello, también se han compartido imágenes de sus hijas y su mujer.