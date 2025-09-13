El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha achacado el asesinato de Charlie Kirk a la existencia de una «izquierda totalitaria» que, a su juicio, se muestra dispuesta a todo «con tal de censurar y de perseguir a quien está liderando la disidencia». Según el diputado catalán, resulta «lamentable» que, tras su muerte, se sigan leyendo «comentarios deleznables» de quienes no condenan la violencia.

«La izquierda está muy nerviosa», ha destacado Garriga en declaraciones a la prensa. «La izquierda ha adelantado las velocidades en términos de censura; está adelantando velocidades en términos de manipulación de nuestro mensaje, y por desgracia, estamos viendo ya que ha llegado a traspasar ciertos niveles de violencia», ha destacado.

Uno de los episodios, ha relatado, ha sido el «dramático» asesinato «a sangre fría» del simpatizante de Donald Trump mientras participaba en un evento en una universidad de Utah, en Estados Unidos. Una muerte que, a su juicio, no sólo ha generado «mucho rechazo en ciertos terminales mediáticos», también en «ciertos líderes» de la izquierda así como una «profunda indignación en la mayoría de la gente con sentido común».

Según ha relatado Garriga, apenas unas horas después de conocerse la detención del presunto autor del asesinato «es lamentable y bochornoso ver ciertos comentarios deleznables» en torno a la muerte de Kirk. No obstante, ha destacado, se trata de «una muestra más de que la izquierda totalitaria está dispuesta a absolutamente todo con tal de censurar y de perseguir a quien está liderando la disidencia».

Vox regresa a Vistalegre

El diputado de Vox en Barcelona ha destacado que, con la celebración del gran evento político conocido como el ‘Europa Viva 25’, que reúne a los principales partidos y líderes políticos vinculados a Vox y a los Patriots, los de Santiago Abascal busquen reafirmar su compromiso contra la que han denominado como «la gran coalición del PP y del PSOE».

A su juicio, son los dos principales partidos con representación en España a los que ha acusado de «ser responsables de que hoy tengamos menos libertad, menos seguridad y menos soberanía».

«Vamos a señalar esas políticas que, durante tanto tiempo, ha impulsado la gran coalición del de fomentar la inmigración ilegal masiva y descontrolada», ha asegurado. Unas políticas que, tal y como ha destacado, «tienen un coste altísimo para la gente corriente».

Para Garriga, son el PP de Feijóo y el PSOE de Sánchez los únicos culpables de «fomentar la inmigración ilegal», de destinar a ellos las partidas presupuestarias que, por contra, en materias como Educación o Sanidad deniegan al resto de los españoles.