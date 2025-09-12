El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de «ultras» a quienes «minimizan» el asesinato de una persona por motivo de su ideología. Así se ha referido este viernes el jefe del principal partido de la oposición al Gobierno de Sánchez tras el brutal asesinato de Charlie Kirk, simpatizante de Donald Trump, mientras participaba en un evento en una universidad de Utah, en Estados Unidos.

«La violencia es inaceptable», ha asegurado. «La violencia no solo debe de condenarse sino que no se puede minimizar ni se puede diluir, ni tampoco mucho menos se puede minimizar por motivos políticos o por motivos ideológicos», ha señalado Feijóo.

Durante un acto celebrado en la ciudad de Málaga, el líder del PP, aunque sin especificar, ha cargado duramente contra quienes, desde este miércoles, han guardado silencio por el asesinato de personas por motivo de su ideología. «El deber de un demócrata es alzar la voz y condenar la violencia», ha expresado.

Feijóo, en su discurso durante la apertura del curso político del PP en Andalucía ha lanzado un duro mensaje contra quienes aplauden la violencia. «Aquel que minimiza el asesinato de un hombre por su ideología le digo: El ultra eres tú, y no la persona que ha caído asesinada», ha señalado.

«Como seres humanos», ha proseguido Feijóo, «tenemos derecho a decir y expresar y a rezar; a rezar, a decir y expresar aquello en lo que creemos, y tenemos derecho a hacerlo en libertad y por tanto, tenemos derecho a la vida».

«Yo no quiero vivir en un país ni en un continente que relativiza la violencia, son vidas humanas», ha asegurado Feijóo. «Por eso, yo me niego a justificar bajo ningún concepto cualquier forma de violencia», ha insistido.