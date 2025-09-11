Concentración en recuerdo del activista pro-Trump Charlie Kirk ante la embajada de EEUU en Madrid

Decenas de personas se han reunido este jueves una emotiva concentración frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid, en memoria de Charlie Kirk, el destacado activista conservador estadounidense asesinado este miércoles en Utah.

La convocatoria, impulsada por jóvenes patriotas, simpatizantes y colectivos afines, reunió a numerosos asistentes, incluyendo representantes de Vox y Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid, para rendir homenaje a Charlie Kirk y denunciar la violencia política.

Charlie Kirk, de 31 años, era una figura clave del movimiento conservador juvenil en Estados Unidos, fundador de Turning Point USA, una organización dedicada a promover valores conservadores en campus universitarios.

Su asesinato, ocurrido durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, donde recibió un disparo en el cuello, ha conmocionado al mundo conservador a nivel global, generando un profundo rechazo a la intolerancia ideológica y la violencia como medio para silenciar voces disidentes.

Los organizadores del acto en Madrid destacaron que la concentración no sólo busca honrar la memoria de Charlie Kirk, conocido por su estilo directo y su defensa de valores tradicionales, sino también por alertar sobre el creciente clima de polarización y los ataques contra la libertad de expresión.

«Este homenaje es un grito contra la violencia política y un llamamiento a defender el derecho a disentir sin miedo», afirmaron los convocantes, quienes atribuyeron el crimen a sectores de la extrema izquierda, según su comunicado.

La concentración transcurrió en un ambiente de solemnidad, con mensajes de solidaridad hacia la familia de Charlie Kirk, su esposa Erika y sus dos hijos, así como hacia los estadounidenses que lloran su pérdida. Los asistentes portaron pancartas y banderas, y se pronunciaron discursos que subrayaron la importancia de preservar el debate abierto y rechazar cualquier forma de agresión ideológica.

La presencia de Vox y Nuevas Generaciones reforzó el carácter político del evento, que también sirvió como una muestra de apoyo al movimiento conservador internacional.