Un esclarecedor vídeo con el posible autor del disparo que acabó con la vida del activista republicano Charlie Kirk está circulando por internet: en él se ve al presunto asesino levantarse de una azotea y huir del edificio tras producirse el disparo mortal.

De todos los vídeos en los que aparece el supuesto asesino de Charlie Kirk éste es el más claro, porque, además, coincide con la tesis del FBI de dónde partió la certera bala que acaba con la vida de Kirk. Los investigadores aseguran además que el asesino vería ropa oscura, lo que también concuerda con las imágenes del vídeo.

Coincide con la versión oficial de que la bala salió de la azotea de un edificio del campus de la Universidad de Utah, a unos 180 metros. La descripción física del individuo facilitada por las autoridades también se asemeja al individuo que se ve caminando por dicha azotea.

El vídeo del presunto asesino de Charlie Kirk ha sido uno de los grabados por un testigo de los hechos muy cerca de donde estaba el supuesto asesino: se ve lo que parece ser una persona moverse sobre el tejado de un edificio del campus de la Universidad de Utah que domina todo el anfiteatro desde donde Charlie Kirk se dirigía a los 3.000 estudiantes que le preguntaban.

Lo que se sabe del presunto asesino de Charlie Kirk

El Comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, asegura que la investigación ha logrado «avances» y que su equipo había logrado «rastrear los movimientos del sospechoso».

Ha informado de que el individuo llegó a las inmediaciones del campus una media hora antes del tiroteo, subió por las escaleras hasta el techo de un edificio cercano y lo cruzó hasta el lugar desde donde habría disparado la bala.

Mason añade que después del tiroteo, según los investigadores, el sospechoso saltó del techo y huyó del campus a un vecindario cercano. El comisionado de seguridad pública aseguró que su equipo tiene «buenas imágenes de vídeo de este individuo», pero que no las haría públicas.

Mason también ha señalado que el sospechoso «parece tener edad universitaria». «No vamos a revelar muchos detalles en este momento. Lo haremos pronto», prosiguió.

Robert Bohls, el agente especial a cargo de la oficina del FBI en Salt Lake City, precisó que el arma utilizada para dispararle a Charlie Kirk era un «rifle de cerrojo de alta potencia» y que había sido encontrada en una zona boscosa en un vecindario cerca del campus. También dijo que han encontrado y están analizando una «huella de calzado, una huella de mano y una huella de antebrazo».