La munición del asesino de Charlie Kirk tenía grabados mensajes a favor de la ideología trans y antifa

La munición utilizada por el asesino del Charlie Kirk tenía mensajes grabados a favor de la ideología transgénero y antifascista. Así lo ha verificado la policía de Utah que ha localizado el arma utilizada en el ataque perpetrado donde Kirk perdió la vida.

Según fuentes de la investigación citadas por The Wall Street Journal, el arma encontrada es un rifle de caza calibre .30, un modelo antiguo, hallado en un bosque cercano a la escena del crimen. El arma estaba envuelta en una toalla y todavía conservaba un cartucho disparado en la recámara, además de tres municiones sin usar en el cargador.

El diario estadounidense asegura que los investigadores hallaron en esas municiones inscripciones con expresiones de ideología transgénero y antifascista. Dichos mensajes estaban grabados directamente sobre los cartuchos, lo que refuerza la hipótesis de un trasfondo político e ideológico en el ataque.

Los investigadores consideran que este hallazgo podría aportar una nueva línea de investigación en torno a la motivación del tirador, todavía no identificado públicamente. El detalle de las inscripciones abre la puerta a que el asesinato de Charlie Kirk no fuera un hecho aislado, sino un ataque planificado con un claro componente ideológico.

Las autoridades mantienen la máxima cautela en la difusión de información, mientras la comunidad universitaria de Utah permanece conmocionada. Entretanto, la noticia ha generado una gran repercusión mediática y política en Estados Unidos, donde el debate sobre la violencia política y la polarización ideológica se intensifica tras este suceso.

Celebraciones tras el asesinato

El trágico asesinato de Charlie Kirk durante una conferencia en la Universidad de Utah no asustó a todos los presentes. Un hombre, que fue captado en cámara justo cuando disparan al activista, celebró con efusividad el asesinato de Kirk alzando los brazos mientras el público huía del campus.

El lamentable momento se ha vuelto viral en redes sociales donde miles de personas han afeado el gesto de esta persona a la que muchos han vinculado con la extrema izquierda. «Un izquierdista presente el mitin de Utah fue grabado celebrando la muerte de Kirk tras ser abatido. Hoy la izquierda progresista de todo mundo ha dejado al descubierto su auténtica cara en un ejercicio de inhumanidad que dejará huella sociológica», ha escrito un usuario.