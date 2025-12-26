La islamista Fátima Hamed readmite a un diputado de MDyC tras salir de prisión por narcotráfico

La líder del MDyC en Ceuta, Fátima Hamed, mantiene en la Asamblea a su diputado Mohamed Alí Duas tras quedar en libertad provisional después de pasar casi un año en prisión por su presunta implicación en la financiación y logística de una red de narcotráfico ligada a un túnel entre Marruecos y España descubierto en la operación Hades.

La Audiencia Nacional ha acordado la puesta en libertad bajo fianza de 20.000 euros de Duas, detenido a principios de febrero y encarcelado desde entonces por su presunto papel en la trama que utilizaba un narcotúnel para introducir droga en Ceuta. El diputado, también funcionario de Instituciones Penitenciarias, continúa suspendido de empleo, pero conserva su acta en la Asamblea ceutí al no existir aún una sentencia firme.

El Reglamento de la Cámara impide retirarle el escaño mientras no haya condena, aunque desde su partido nadie ha dado un paso para forzar su renuncia. Muy al contrario, la formación que dirige Fátima Hamed guarda silencio y evita cualquier gesto político de responsabilidad, pese a la gravedad de las acusaciones que pesan sobre uno de sus principales representantes.

Duas fue detenido junto a su hermano y un sobrino. Según los investigadores, tanto el diputado como su hermano aportaban dinero y apoyo logístico a los narcos que operaban el túnel. La infraestructura, localizada el 19 de febrero por la Unidad de Subsuelo de la Guardia Civil en una antigua marmolería cerrada, tenía unos 12 metros de profundidad y al menos 50 metros de longitud, con varias galerías en territorio español, y habría estado en funcionamiento durante más de dos años.

La operación Hades, dirigida por la jueza María Tardón a partir de una querella de la Fiscalía Antidroga, se ha saldado ya con 16 detenidos, entre ellos tres guardias civiles. En noviembre, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó el recurso de Duas y acordó mantenerle en prisión preventiva, lo que da idea del peso de los indicios que existen contra él.

El caso vuelve a poner en el foco a Fátima Hamed, dirigente de un partido marcado por las polémicas y por su discurso identitario e islamista, que en el pasado ya protagonizó episodios de confrontación institucional y ataques al orden constitucional. Ahora, lejos de depurar responsabilidades, Hamed ampara políticamente a un diputado acusado de colaborar con el narcotráfico, lo que agrava aún más la imagen de MDyC.

Mientras Ceuta sufre la presión del tráfico de drogas y la utilización de su frontera como vía de entrada del crimen organizado, el partido de Hamed mantiene en su grupo a un cargo público investigado por financiar a los narcos, sin dar explicaciones a los ceutíes ni asumir consecuencias políticas.