Hamed dice que la dimisión de Mazón llega «tarde» mientras mantiene a un diputado imputado por narco

Consejos vendo, que para mí no tengo. La islamista Fatima Hamed, diputada de MDyC en Ceuta, ha asegurado este lunes que la dimisión de Carlos Mazón como presidente valenciano «llega tarde, mal y a medias». Una crítica que llama poderosamente la atención al venir de la líder de un partido bajo la sombra de la sospecha del narcotráfico. Y es que no sólo no ha dimitido Hamed como líder del partido del que forma parte el diputado investigado por narcotráfico, sino que el propio diputado ¡aún no ha dimitido!

La Guardia Civil sostiene que el diputado ceutí Mohamed Alí Duas (MDyC) participó en el soborno a agentes del Instituto Armado para facilitar el transporte de casi 1.400 kilos de hachís interceptados en Málaga. Así se desprende de la investigación de la Operación Hades, iniciada en Ceuta y que llevó al hallazgo de un narcotúnel junto a la frontera con Marruecos. Pese a todas las sospechas, Duas aún mantiene su acta de diputado en la Asamblea de Ceuta con el beneplácito de Fatima Hamed, que se cree con la potestad moral de dar lecciones sobre dimisiones.

La dimisión de Mazón llega tarde, mal y a medias Tarde, porque llega un año después de la tragedia;

mal, porque no puede verse como un movimiento de Feijóo, sino como la presión de las familias de las víctimas;

y a medias, porque debería implicar todas sus responsabilidades https://t.co/mXvijTTh7V — Fatima H. Hossain🔻🇪🇸 (@FatimaHHossain) November 3, 2025

Según la instrucción, Duas habría coordinado y financiado parte de los pagos a guardias civiles implicados en la red, uno de ellos por valor de 10.000 euros. La mitad del dinero la pondría un funcionario de prisiones y el resto el propio diputado. La Guardia Civil lo señala como pieza clave en la operativa de tráfico de drogas ejecutada el 29 de enero de 2025.

En esa fecha, se interceptaron 1.397 kilos de hachís en una nave de Málaga, adonde la droga habría sido trasladada tras cruzar el narcotúnel. El túnel, detectado el 19 de febrero, fue excavado en 2022 y conecta una nave en el polígono del Tarajal con el lado marroquí. Su trazado y funcionalidad como paso de droga han sido confirmados por los equipos especializados.