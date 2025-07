Las redes destrozan a la islamista Hamed tras posar con una camiseta feminista para reivindicar el hiyab

Las redes sociales arden tras la última publicación de la islamista Fatima Hamed Hossain, la conocida política y abogada española, fundadora del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) y primera mujer musulmana en liderar un grupo en la Asamblea de Ceuta desde 2015. El pasado 29 de junio, Hamed compartía en redes sociales dos imágenes que han desatado la polémica: en una, aparece presidiendo una sesión de la Asamblea; en la otra, posa con una camiseta que reza «I’m a feminist» (soy feminista), mientras defiende el uso del hiyab frente a «los intentos de la ultraderecha de prohibirlo en espacios públicos».

Su tuit, que denuncia los «debates incómodos» y celebra la postura de la Asamblea de Ceuta contra la prohibición, ha recibido una avalancha de críticas que cuestionan su supuesta defensa del feminismo. Hamed, quien saltó a la fama en 2021 por criticar al líder de Vox, Santiago Abascal, durante una crisis en la frontera con Marruecos, argumenta que el hiyab es una elección personal y no un símbolo de sumisión. Sin embargo, sus detractores no han tardado en arremeter.

«No desvíes el tema, islamista. No es por las ‘mujeres haciendo política’, es que un símbolo de sumisión de la mujer hacia el hombre y contra la igualdad, no debe permitirse en instituciones públicas», replicaba a Hamed un usuario. «Feminista tapándote la cabeza. Jajajaja», señalaba otra tuitera. «Llevar un lema «x» en una camiseta en España, no es feminismo. Quitarse el hiyab en Marruecos o Irán, sí. Suerte con eso», afirma otro tuitero.

«El feminismo no consiste en que la mujer se declare objeto sexual sujeto a las ansias de violación de cualquier hombre. Que esto, y nada más, es el fundamento teológico del velo islamista: evitar que el hombre se excite viendo el pelo de la mujer y rompa la paz social violándola», explica a Hamed otro tuitero.